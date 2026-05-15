El Ayuntamiento de Tarragona invertirá 360.000 euros para poner fin a las averías crónicas de ascensores y escaleras mecánicas

El Ayuntamiento de Tarragona destinará 360.000 euros, IVA incluido, al mantenimiento de los ascensores y las escaleras mecánicas situados en la vía pública y a la elaboración de un plan de renovación de estas instalaciones municipales. Tras años de problemas técnicos prácticamente diarios del funcionamiento de estos equipamientos, en los que la interrupción del servicio ha sido la tónica, ahora el pleno municipal ha adjudicado un nuevo contrato a una empresa de ámbito estatal para solucionarlo.

Lo más destacado del nuevo contrato público es el mantenimiento integral de los aparatos elevadores de la vía pública, incluyendo ascensores y escaleras mecánicas. La empresa TK Elevadores España, SLU se ha llevado una contratación de tres años, prorrogables 1+1, a razón de 119.999,99 euros al año, para la primera contratación municipal que afecta únicamente a este tipo de instalaciones, ya que hasta ahora se atribuía al mismo contrato que las dependencias municipales. La separación de los lotes, según el concejal de Espacio Público de Tarragona, Guillermo García de Castro, facilitará "un servicio más específico y un trato directo con la empresa".

Se cuentan concretamente siete instalaciones como elevadores públicos. Por una parte, los ascensores del parque de les Granotes, el de la pasarela de la N-340 en la playa Llarga y los dos ascensores de la plaza dels Carros. Por otra parte, las escaleras mecánicas de la calle Vapor, las del Palau de Congressos y nuevamente las del paso soterrado de la plaza dels Carros. El nuevo contrato incluye la obligación de elaborar un plan de renovación para estos tres tramos de escaleras mecánicas en el que se valore y se justifique un cambio progresivo de diferentes elementos o componentes de estas escaleras para conseguir ampliar su vida útil.

El plan deberá incluir una diagnosis de los elementos y materiales, valorando aquellos que sea necesario sustituir, así como un detalle del estado actual de los materiales y la necesidad de su renovación, indicando los tiempos de funcionamiento previsto, una recomendación de su sustitución, un cálculo de su amortización y los beneficios de cambiarlos. El informe también incluirá posibles mejoras para aumentar la seguridad, el confort, la fiabilidad o la funcionalidad de las instalaciones, así como el coste económico de su renovación.

Incremento para dependencias municipales

En otro lote adjudicado este viernes, dedicado al mantenimiento de dependencias municipales, el consistorio eleva el inventario a mantener hasta los 143 edificios con nuevos equipamientos como la Escola Arrabassada. El contrato aumenta su dotación económica en unos 400.000 euros, e introduce un nuevo software de gestión del mantenimiento. Además, contempla una inversión mínima anual de 75.000 euros para actuaciones en edificios municipales y la sustitución del alumbrado por tecnología LED en nueve instalaciones, entre ellas centros educativos, la Guàrdia Urbana y las dependencias de Tabacalera. El servicio se ha adjudicado a la UTE Tarragona Manteniment, del grupo Sorigué, por 2.379.999,82 euros anuales, IVA incluido, con una duración inicial de tres años y posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

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García de Castro ha hablado de los cambios como "una mejora del contrato, agilizar los procesos e incrementar la inversión", señalando que se haría "todo el control posible" para mejorar el servicio público. Entre ambos lotes, del mantenimiento de los elevadores y de las dependencias municipales, el consistorio pasa de destinar 2 millones de euros a los 2,5 millones.