Muere un trabajador de 56 años al ceder el tejado que reparaba en La Ràpita (Tarragona)

Un hombre de 56 años ha fallecido en accidente laboral tras ceder el tejado que reparaba en La Ràpita (Montsià, Tarragona) este jueves sobre las 7.57 horas, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Por causas que se investigan, mientras se estaban llevando a cabo trabajos de reparación en el tejado de una empresa, la superficie ha cedido y la víctima se ha precipitado por motivos que todavía se están analizando.

Al lugar de los hechos se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron salvar la vida de la víctima.

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Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de guardia y del departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos establecidos.