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Los Mossos d'Esquadra detienen in fraganti a dos hombres en el Vendrell y Tarragona por un robo con fuerza y un hurto

Entre los dos detenidos acumulan 75 antecedentes policiales

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Tarragona
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Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de las comisarías del Vendrell y Tarragona detuvieron entre este miércoles por la tarde y este jueves por la madrugada a dos hombres de 23 y 54 años en estas dos respectivas poblaciones. Uno como presunto autor de un delito de robo con fuerza, y el otro, por hurto.

El primero de los hechos tuvo lugar el miércoles 13 de mayo alrededor de las 20.10 horas cuando los agentes se dirigieron hasta la calle Valentí Carné del Vendrell, al recibir un aviso de activación de alarma en un establecimiento. Al llegar al lugar, los agentes observaron que un desconocido salía por una ventana. A pesar de que pretendía huir rápidamente con un patinete, no lo consiguió porque varios vecinos se dieron cuenta de los hechos y se lo escondieron. Después de retenerlo, los mossos se hicieron cargo del ladrón al cual reconocieron porque acumula hasta 45 antecedentes policiales.

La patrulla pudo comprobar que el hombre accedió dentro del local subiendo por una ventana que forzó con un destornillador que se le localizó encima. Por todo ello, el ladrón, de 54 años, acabó detenido por robo con fuerza.

Un segundo delito en Tarragona

El segundo hecho, en la ciudad de Tarragona, ha sucedido alrededor de las 05.10 horas de este jueves, cuando las patrullas se han desplazado hasta un establecimiento ubicado en la calle Mayor. Se da la circunstancia que el acceso principal había sido forzado por un robo cometido con anterioridad. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron un hombre de 23 años al cual también reconocieron de inmediato porque acumula hasta 30 antecedentes policiales. En concreto, estaba sentado mientras consumía una bebida alcohólica y manipulaba una tableta electrónica que pretendía llevarse junto con un televisor y media docena de botellas de alcohol.

La patrulla comprobó que previamente unos desconocidos habían asaltado el local y que seguidamente huyeron del lugar. Este hecho fue aprovechado por este hombre para acceder con la intención de llevarse varios objetos, motivo por el cual acabó detenido por un delito de hurto.

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Está previsto que ambos detenidos pasen a disposición de los juzgados de instrucción en funciones de guardia del Vendrell y Tarragona en las próximas horas.

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