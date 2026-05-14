Magí Seritjol, en su último Tarraco Viva como director: "El patrimonio histórico no es para los arqueólogos, es para la vida diaria de la gente"

"¿Por qué Roma?", es la pregunta obligatoria que se hará el público de la nueva edición del festival Tarraco Viva. Pero, sobre todo, "¿por qué Roma para cada uno de nosotros?". Esta es la reflexión que quiere provocar el director del festival de reconstrucción romana de Tarragona, Magí Seritjol, en el inicio de su última dirección al frente de la organización, que define de "éxito colectivo" de la ciudad y que afronta, ahora sí, con más ganas que nunca: "Quiero creer que la ciudadanía se lo ha hecho suyo".

Tarraco Viva empezó esta semana con presentaciones y documentales, y se alargará, durante dos semanas, hasta el día 24 de mayo. Centenares de actos para todos los públicos pensados para atraer a los amantes de la historia pero también a aquellos curiosos que no han presenciado nunca una reconstrucción de una pelea de gladiadores o un monólogo romano. Se espera la asistencia de unas 40.000 personas en actos al aire libre, sin aforo limitado, pero también en algunos con entrada: ya se han agotado gran parte de los espectáculos a través de la página web.

Entre las propuestas más destacadas siempre hay la presencia de luchadores romanos, gladiadores o de recreaciones históricas, realizadas por entidades culturales y especializadas de Tarragona: en esta edición habrá más de 1.000 personas trabajando en la organización o como figurantes. Los dos fines de semana se prevén, como cada año, como los días álgidos del festival, que tendrán como centros neurálgicos el Port de Tarragona y los jardines del Camp de Mart, sin olvidarse de actividades en las poblaciones vecinas. El día 24 por la tarde será el turno del acto de clausura de la XXVIII edición de Tarraco Viva.

El festival, "un portaaviones sin flota"

"Tarraco Viva es un éxito colectivo de los que participan, es de toda la ciudad", apunta Seritjol en conversación con EL PERIÓDICO. El todavía director del festival se muestra contento de un modelo de éxito porque "hemos conseguido ampliar públicos" entre la gente que nunca se habría sentido atraída por la historia, pero guarda autocrítica porque "siempre nos queda margen para hacerlo mejor". "Cuando creé el festival hace más de 30 años, no pensaba en el portaaviones que tenemos ahora; yo quería una flota entera, y continúo pensando que es el reto que tiene ahora la ciudad", asegura Seritjol.

Lo que el director quiere decir con el eufemismo es que Tarraco Viva debería ser la punta de lanza del patrimonio histórico de la ciudad, pero no la única gran apuesta, con la esperanza de situar a Tarragona al frente de la promoción cultural ligada a la historia en un contexto mediterráneo. "Debemos hacer ver que el patrimonio histórico no es para los arqueólogos, los historiadores o los gestores, es para la vida diaria de la gente", reclama.

Un espectáculo al aire libre en los jardines del Camp de Mart de Tarragona, durante el pasado Tarraco Viva. / Manel R Granell / Tarraco Viva

Señala, en este sentido, las obras que se están realizando en el entorno del Foro de la Colonia, en el centro de Tarragona: "Los vecinos podrán disfrutar del patrimonio como un espacio público más. La historia forma parte del día a día, y debe ser una oportunidad de encuentro que permita un diálogo con los vivos y con los que nos han precedido".

Respondiendo a la pregunta

Es aquí donde Tarraco Vive emerge como un pequeño tesoro, un éxito que la ciudad se ha apropiado: "Quiero pensar que los tarraconenses quieren el festival, que se lo han hecho suyo y que lo esperan cada año, pero esto es porque la historia es fascinante, nosotros no hemos hecho nada". "Los humanos somos animales narrativos, y nos gusta que nos expliquen historias. Por eso debemos agradecer a la historia ser una máquina de narrativas", valora Seritjol.

Por eso, Seritjol ha aprovechado la que será su última edición del festival como director para ofrecer una pregunta a los participantes, al público y hasta la organización. 'Por qué Roma' es el título que coge el evento este 2026: "Quiero que la gente reflexione sobre qué papel debe jugar la historia en nuestras vidas, que cada uno se pregunte por qué Roma, por qué les gusta la historia y qué les puede aportar", pide Seritjol. Él también trata de responder a la misma pregunta en la introducción del festival, con un artículo muy personal: "A mí me gusta la historia desde pequeño, y ya no son los viajes que he hecho por muchos yacimientos del Mediterráneo, sino la compañía que he tenido a lo largo de estos 30 años de festival; este es mi largo y vital viaje".

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En la etapa que se abrirá a partir de la siguiente edición, ya con Julio Villar como nuevo director de Tarraco Viva, Seritjol cree que será "una garantía" de éxito y confía en su sucesor: "Villar colabora con el festival desde 2014, ha crecido con él; y ahora espero que cambie muchas cosas", rubrica.