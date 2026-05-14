Sucesos
Estabilizado un incendio en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) que ha obligado a cortar la carretera TV-7411
El fuego ha afectado una zona muy cercana a la que ya se había quemado, por otro incendio, este miércoles por la tarde
Los Bombers de la Generalitat han estabilizado un incendio de vegetación este jueves a primera hora de la mañana en una zona cercana al río Ebre en el municipio de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre, Tarragona). Las llamas han obligado a cortar el tráfico de la carretera TV-7411 de forma preventiva.
Los equipos de emergencia han recibido el aviso a las 6:08 horas de la mañana y se han activado 10 dotaciones de los bomberos. Según indica el cuerpo en 'X', el fuego no ha saltado a la carretera ni ha llegado a afectar a la vía del tren por el que circula la línea R15 de Rodalies.
El incendio se halla "muy cerca" de la localización de otro incendio de vegetación que este miércoles sobre las 20:00 horas también afectó a la misma vía de circulación.
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