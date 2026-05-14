Estabilizado un incendio en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) que ha obligado a cortar la carretera TV-7411

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado un incendio de vegetación este jueves a primera hora de la mañana en una zona cercana al río Ebre en el municipio de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre, Tarragona). Las llamas han obligado a cortar el tráfico de la carretera TV-7411 de forma preventiva.

Los equipos de emergencia han recibido el aviso a las 6:08 horas de la mañana y se han activado 10 dotaciones de los bomberos. Según indica el cuerpo en 'X', el fuego no ha saltado a la carretera ni ha llegado a afectar a la vía del tren por el que circula la línea R15 de Rodalies.

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El incendio se halla "muy cerca" de la localización de otro incendio de vegetación que este miércoles sobre las 20:00 horas también afectó a la misma vía de circulación.