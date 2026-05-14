Detenida una mujer víctima de violencia machista por oponerse a su desahucio de un piso municipal en Reus

Este jueves por la mañana se ha desahuciado una mujer en situación vulnerable y víctima de violencia machista de un piso de Reus, de propiedad municipal. Los Mossos d'Esquadra han sido los encargados de realizar el lanzamiento de un inmueble del paseo Mata, en el norte de la capital del Baix Camp, en el que se han encontrado la oposición de manifestantes del Sindicat de l'Habitatge de Reus.

Desde el consistorio de Reus aseguran que se han ofrecido varias alternativas "ajustadas a la situación de la afectada", algo que contradice el Sindicat. El desahucio se ha saldado con la detención de dos personas, una de ellas la propia inquilina, que tiene 34 años, ambas acusadas de delitos de obstrucción a la justicia y de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Víctima de violencia machista

La mujer vivía en esta misma vivienda, propiedad del Ayuntamiento de Reus, con su expareja, cuando sufrió violencia machista. Ella denunció al agresor y se quedó sola en el inmueble, ya que poseía una orden de alejamiento de su expareja, según han informado desde el Sindicat. De forma paralela, y a pesar de encontrarse en situación de vulnerabilidad, se le abrió un procedimiento judicial para desahuciarla de la vivienda municipal. En enero se pudo parar la primera orden de desahucio, que se aplazó hasta este jueves.

Poco antes de las 10:00 horas de este jueves, unas treinta personas del Sindicat de l'Habitatge de Reus se han concentrado al portal de la calle de la inquilina. Los manifestantes tenían la intención de evitar el desahucio, y llevaban pancartas y lanzaban proclamas contra la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, del PSC.

Más tarde, en presencia de la comitiva judicial, tres unidades de los ARRO de los Mossos d'Esquadra y tres patrullas de la Guàrdia Urbana de Reus han intervenido para iniciar el desahucio, que se ha acabado produciendo a las 10:45 horas. Los cuerpos policiales han podido acceder al inmueble con herramientas para tirar la puerta a tierra, y una vez dentro, han detenido a la inquilina y a un hombre de 23 años del Sindicat.

A ambos se les acusa de presuntos delitos de obstrucción a la justicia y de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, ya que, según fuentes policiales, habrían "impedido activamente" la acción de la comitiva judicial y de la policía. Los detenidos han sido trasladados a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Reus.

En situación vulnerable

Desde 2021, según el Ayuntamiento de Reus, los servicios sociales municipales han hecho seguimiento y acompañamiento a la mujer afectada al considerarla una persona en situación de vulnerabilidad. El consistorio recuerda que en la ciudad hay más de 1.600 personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial, muchas de ellas con vulnerabilidad acreditada, por lo que defiende que la gestión de las viviendas públicas debe realizarse con "criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y evaluación técnica".

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El consistorio asegura haber planteado “diferentes alternativas residenciales, de acuerdo con los criterios técnicos aplicables y con la voluntad de garantizar respuestas viables e inmediatas”. Sin embargo, desde el Sindicat sostienen que la única propuesta concreta ha sido el alojamiento temporal durante dos noches en un hotel, una medida que consideran insuficiente para resolver la situación de fondo. Desde el colectivo, Laura Creus y Laia Martínez afirman que nunca se ha ofrecido una solución estable a largo plazo. Según explican, la mujer estaba dispuesta a asumir un alquiler social, acceder a una mesa de emergencia o solicitar una vivienda de protección oficial, pero ninguna de estas opciones prosperó y finalmente se le derivó al mercado privado, pese a no tener empleo ni garantías económicas para acceder a una vivienda.