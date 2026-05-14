El Delta del Ebro inicia la campaña de control del mosquito con tratamientos aéreos y terrestres

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate) ha iniciado esta semana los primeros tratamientos de la campaña de control del mosquito en zonas naturales del delta del río Ebro. El objetivo es reducir la presencia del mosquito y minimizar las molestias en la población y a los visitantes, especialmente durante los meses de más actividad del insecto.

Las actuaciones se realizan tanto por vía aérea como terrestre, en función de las características de cada espacio y de las condiciones meteorológicas, utilizando el larvicida biológico BTI, que actúa selectivamente. La campaña prevé actuar en 5.500 hectáreas de espacios naturales y 7.500 en arrozales del Delta, especialmente en las zonas más próximas a núcleos habitados de municipios.

Según ha difundido el Copate en un comunicado, el dispositivo se desplegará de forma continuada durante los próximos meses, adaptando la planificación a la evolución de las poblaciones larvarias y a las condiciones ambientales.

El vicepresidente del área de salubridad del ente, Rubén Biarnés, ha explicado que el control del mosquito "es un servicio esencial para el bienestar de la ciudadanía y para el desarrollo de la actividad económica y turística del Delta", recordando que el modelo de trabajo que se emplea se basa en la "prevención y la anticipación, actuando sobre las larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos y reduciendo así el impacto sobre la población".

Noticias relacionadas

La campaña cuenta con la financiación de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona y los ayuntamientos del delta del Ebro.