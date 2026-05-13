Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezHuelga profesoresEnrique RiquelmeMeteoritoEurovisión 2026Xi-TrumpHantavirusSalvador IllaLeche PascualInterinosTardeoMarmitakoOsmantoLince
instagramlinkedin

Energía solar

El Port de Tarragona destinará 770.000 euros a instalar paneles solares para incrementar el autoconsumo

Un 40% de la inversión correrá a cargo de los fondos Feder

Los Tinglados del Moll de Costa de Tarragona en los que se instalarán las placas solares.

Los Tinglados del Moll de Costa de Tarragona en los que se instalarán las placas solares. / PORT DE TARRAGONA

El Periódico

El Periódico

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Port de Tarragona prevé invertir más de 770.000 euros en la instalación de una planta fotovoltaica sobre las cubiertas de los tinglados del Moll de Costa, con capacidad para generar 300 kilovatios (kW) de electricidad y que la infraestructura valora como un avance destacado en materia de descarbonización y autonomía estratégica, informa este miércoles en un comunicado.

El puerto está actualmente licitando la instalación de esta planta, que se cofinanciará en un 40% por al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) mientras que el 60% restante irá a cargo del Port de Tarragona, con una duración de cuatro meses desde el inicio de las obras. La producción de energía que se genere priorizará cubrir la demanda de la infraestructura, y en el caso de que se genere un excedente, se inyectará en la red de distribución pública.

En concreto, se instalarán 708 paneles solares en las cubiertas de los Tinglados 1, 2, 3 y 4 del Moll de Costa con el objetivo de aumentar su autoconsumo energético. Esta nueva instalación producirá una electricidad que se añadirá a los 750 kWp que ya genera actualmente el Port. Los paneles se colocarán en las zonas de las cubiertas más cercanas al mar, ya que cuentan con mejor orientación y reciben más horas de sol.

Noticias relacionadas

Del total de módulos fotovoltaicos, 165 se instalarán en los Tinglados 1 y 4, mientras que los Tinglados 2 y 3 albergarán 189 paneles cada uno. Para garantizar la seguridad y reducir la carga sobre la estructura de los edificios, se utilizarán paneles ultraligeros: frente a los módulos tradicionales, que pesan entre 18 y 20 kilos, estos tendrán un peso de solo 7,2 kilos, es decir, un 62% menos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
  2. Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
  3. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  4. Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
  5. Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
  6. El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
  7. La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
  8. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal

Una empresa japonesa quita el color al empaquetado de productos por la falta de tinta por la situción en Ormuz

Una empresa japonesa quita el color al empaquetado de productos por la falta de tinta por la situción en Ormuz

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 13 de mayo: Marta decide viajar a Argentina para encontrar a Fina

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 13 de mayo: Marta decide viajar a Argentina para encontrar a Fina

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta en una protesta propalestina

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta en una protesta propalestina

Encuentran huevos de dinosaurio en Francia que revelan una conexión con la Patagonia argentina

Encuentran huevos de dinosaurio en Francia que revelan una conexión con la Patagonia argentina

Los Mossos encuentran 12 armas de guerra en un Porsche abandonado en la AP7 en Figueres

Los Mossos encuentran 12 armas de guerra en un Porsche abandonado en la AP7 en Figueres

Felipe VI llama a combatir la pobreza con "innovación", arraigo local y colaboración empresarial

Felipe VI llama a combatir la pobreza con "innovación", arraigo local y colaboración empresarial