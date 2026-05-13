El Port de Tarragona destinará 770.000 euros a instalar paneles solares para incrementar el autoconsumo

El Port de Tarragona prevé invertir más de 770.000 euros en la instalación de una planta fotovoltaica sobre las cubiertas de los tinglados del Moll de Costa, con capacidad para generar 300 kilovatios (kW) de electricidad y que la infraestructura valora como un avance destacado en materia de descarbonización y autonomía estratégica, informa este miércoles en un comunicado.

El puerto está actualmente licitando la instalación de esta planta, que se cofinanciará en un 40% por al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) mientras que el 60% restante irá a cargo del Port de Tarragona, con una duración de cuatro meses desde el inicio de las obras. La producción de energía que se genere priorizará cubrir la demanda de la infraestructura, y en el caso de que se genere un excedente, se inyectará en la red de distribución pública.

En concreto, se instalarán 708 paneles solares en las cubiertas de los Tinglados 1, 2, 3 y 4 del Moll de Costa con el objetivo de aumentar su autoconsumo energético. Esta nueva instalación producirá una electricidad que se añadirá a los 750 kWp que ya genera actualmente el Port. Los paneles se colocarán en las zonas de las cubiertas más cercanas al mar, ya que cuentan con mejor orientación y reciben más horas de sol.

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Del total de módulos fotovoltaicos, 165 se instalarán en los Tinglados 1 y 4, mientras que los Tinglados 2 y 3 albergarán 189 paneles cada uno. Para garantizar la seguridad y reducir la carga sobre la estructura de los edificios, se utilizarán paneles ultraligeros: frente a los módulos tradicionales, que pesan entre 18 y 20 kilos, estos tendrán un peso de solo 7,2 kilos, es decir, un 62% menos.