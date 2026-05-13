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Una mujer de 55 años muere atropellada por un coche en la N-240 en Valls (Tarragona)

El suceso tuvo lugar en torno a las 21.52 horas, cerca de la masía donde residía la víctima a las afueras de la localidad

Una unidad del Servei de Emergències Mèdiques.

Una unidad del Servei de Emergències Mèdiques.  / FERRAN NADEU

EFE

EFE

Tarragona
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Una mujer de 55 años murió el martes por la noche en Valls (Tarragona) tras ser atropellada por un coche cuando cruzaba la carretera N-240 en las afueras del municipio.

La Policía Local de Valls investiga las causas del suceso, que tuvo lugar en torno a las 21.52 horas cerca de la masía donde residía la víctima, según ha adelantado Diari Més y han confirmado a EFE fuentes del consistorio de la localidad tarraconense.

Sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) practicaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron efectivos de los Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Valls.

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