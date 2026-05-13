La Fira Trapezi de Reus cumple 30 años como un referente internacional: "El circo contemporáneo catalán ya interesa a nivel europeo"

Reus inaugura este miércoles, 13 de mayo, una nueva edición de la Fira Trapezi, que llevará a la ciudad numerosas compañías de circo con actos para todos los públicos. Hasta el domingo 17, cuatro días con más de 80 funciones, 10 showcases y 60 compañías catalanas, estatales e internacionales pasarán por las calles, los escenarios y las carpas de la ciudad para coronarla, una vez más, como la capital del mundo del circo.

A las puertas de una edición con un aniversario redondo, las directoras artísticas de la feria, Alba Sarraute y Cristina Cazorla, se han mostrado ilusionadas y con ganas de celebrar "un Trapezi especial, con un punto de recuerdo y de nostalgia". La capital del Baix Camp se prepara para recibir a más de 500 profesionales del mundo circense, entre artistas y programadores, en una feria que prevé atraer un público de más de 40.000 personas, sobretodo vecinos de Reus y del resto de Catalunya.

La edición que se inicia este miércoles presenta una programación muy diversa que incluye espectáculos de sala, de calle, de circo con carpa y formatos de cabaret, que quiere "reflejar la vitalidad del circo contemporáneo y poner en valor su capacidad de innovación y conexión con la sociedad". En este sentido, las propuestas tratarán temáticas sociales relevantes como la maternidad o la igualdad de género, lo que quiere "reforzar el compromiso de Trapezi con el pensamiento crítico y la transformación social". Así se presentó la edición 2026 de la feria por parte del Ayuntamiento de Reus.

Epicentro circense internacional

Es aquí donde las directoras artísticas valoran muy positivamente los primeros 30 años de la feria, que han dado como resultado una ciudad, Reus, que "es muy viva y que quiere mucho al Trapezi". "Tras 30 ediciones, estas últimas cuatro de nuestra dirección, lo más importante es que la feria y la ciudad han ido creciendo y se han adaptado a las necesidades del sector", asegura Cazorla.

Numeroso público durante una función de la Fira Trapezi 2025, en la plaza Mercadal de Reus. / Trapezi

Unas necesidades del mundo del circo, apuntan las directoras, que han pasado a ser de más exhibición, algo que Trapezi apuesta por solucionar: "No hay suficiente espacio para las compañías para enseñar todas las nuevas producciones, por eso hemos querido situar la feria como un creador de mercado", señalan ellas. De este modo, el festival se ha convertido no solo en un epicentro del circo en Catalunya y para el público de proximidad, sino también en una cita ineludible para profesionales del sector, en especial, aquellos programadores que buscan espectáculos, compañías e ideas nuevas para sus respectivos eventos o ciudades.

Es por esto que hasta el domingo, las calles de Reus se llenarán de prescriptores del sector que ojearán los actos en busca de talento. "También sabemos que vienen programadores internacionales, ahora el circo contemporáneo catalán empieza a interesar a nivel europeo, lo estamos consiguiendo", valora Sarraute, que subraya: "Tenemos a 19 instituciones del circo contemporáneo internacional, con mucho sujeto político en sus países, que vienen aquí a buscar circo; esto nos marca el camino hacia donde queremos ir".

Las directoras señalan la larga experiencia de Trapezi y el "boca oreja" como la receta para dar a conocer la feria fuera de las fronteras catalanas, lo que ha conseguido dar el vuelco a la situación que había hace años, "cuando el circo contemporáneo internacional no bajaba a España".

Referente en el circo

Trapezi ha sabido coger esta responsabilidad y ha hecho de ella una virtud. Esta 30ª edición se espera "no solo como un gran espectáculo o las estrenas individuales, sino como una parte del proceso de acompañamiento de las compañías, que ha sido de muchos años". Así, se han programado decenas de propuestas para todos los públicos y gustos: espectáculos de pequeño, mediano y gran tamaño, de calle, de sala, de carpa, números de circo, showcases...

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"El objetivo es que cualquier persona que venga a Reus uno de estos días, desde el público de la ciudad al de fuera, o incluso esos distribuidores que no tenían el circo entre sus contactos, se enamore del circo y quiera volver", cierran las directoras.