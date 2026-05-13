El Concurs de Focs Artificals 2026 de Tarragona dedicará el espectáculo inaugural, con 400 drones, al Tour de Francia

Tarragona ha puesto fechas a la celebración de la 34ª edición del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona: este año será entre el 1 y el 4 de julio. Como es habitual, cuatro empresas pirotecnicas competirán para llevarse el premio, que este año cuenta con un presupuesto ampliado. El ganador del certamen tendrá un contrato de 26.000 euros para un espectáculo pirotécnico en la ciudad. Esta edición del concurso, además, tendrá un espectáculo inaugural de drones dedicado a la celebración del Tour de Francia, que pasará por la ciudad el día 5 de julio.

Además de la aportación económica para el ganador, consistente en lanzar los fuegos artificiales del día 24 de septiembre de las Festes de Santa Tecla de Tarragona, se ha previsto también un importe de 25.000 euros por pirotecnia participante. Desde el Ayuntamiento de Tarragona señalan que el presupuesto para el concurso se ha ampliado. Este año, el certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granollers y de Endesa, como patrocinador del evento, ya que impulsará dos iniciativas con impacto ambiental y social. Por una parte, se limpiará el tramo de playa afectado por los espectáculos pirotécnicos, con la preservación del litoral; y por otra parte, apoya el acto con los drones, que facilitará la participación de personas con sensibilidad acústica o diversidad funcional.

La presentación del 34º Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona se ha realizado este miércoles, en presencia de los organizadores y de la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Sandra Ramos, que ha afirmado que con iniciativas inclusivas como los drones "consolidamos la apuesta para una cultura más accesible y abierta a todo el mundo. De esta forma acercamos el Concurs de Focs a todas las personas sin excepción".

El calendario y las concursantes

En esta edición se han presentado hasta siete pirotecnias aspirantes, interesadas en concursar, entre las cuales la organización finalmente ha seleccionado 4: dos de estatales y dos más de internacionales.

La primera noche, la de 1 de julio, será para la italiana Carmine Lieto, una empresa histórica, en constante evolución que cuenta con tradición artesanal. El 2 de julio será la valenciana Pirotècnia de Alto Palancia S.L., que con solo dos años de vida ya ha obtenido varios premios. El viernes 3 de julio será el turno de la gallega Fuegos Artificiales Josman S.L., que ya participó en el certamen de 2024. La última noche, la del 4 de julio, le tocará a la holandesa Caffero GmbH, una pirotecnia especializada en espectáculos de alta tecnología y efectos especiales.

Además, como en anteriores ediciones, habrá un espectáculo inicial, el 30 de junio y fuera de concurso, que como novedad será una exhibición de 400 drones en movimiento sincronizado. Las figuras y coreografías incorporarán referencias al mundo del ciclismo, aprovechando el paso del Tour de Francia el día después de cerrar el certamen, el 5 de julio. Se trata de un espectáculo diseñado especialmente para Tarragona, una experiencia visual y emocional pensada por la empresa Flock Drone Art para emocionar a todo el mundo, en el que los espectadores podrán sentirse identificados.

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El cartel del concurso de este año ha sido creado por La Torreta, impulsado por El Far Cooperatiu en colaboración con Fundació Pas a Pas. La propuesta se inspira en los antiguos catálogos japoneses de fuegos artificiales del siglo XIX, conocidos como hanabi (“flores de fuego”), donde las explosiones se representaban mediante dibujos simples y esquemáticos. Esta referencia refuerza el carácter técnico e internacional del concurso, mientras que el diseño apuesta por una representación clara, accesible y casi pedagógica de los fuegos artificiales.