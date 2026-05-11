La Tarragona metropolitana se interesa por la Fundació Carles Pi i Sunyer para la redacción de su ley fundacional

La Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona ha iniciado el largo proceso de redacción de una ley catalana para cimentar jurídicamente la agrupación de municipios. Tras la creación oficial y la puesta de largo de la asociación, el pasado 31 de octubre, ahora toca poner rumbo a los objetivos mancomunados de los quince municipios que integran la Tarragona metropolitana. La principal meta a largo plazo es la redacción y aprobación de una ley base, un arduo proceso para el que la asociación busca 'padrinos' que les acompañen.

En este sentido, la Fundació Carles Pi i Sunyer es la opción mejor posicionada para este camino, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Fuentes de la Associació, que se convertirá en la futura Área Metropolitana de Tarragona (AMT), señalan que se han iniciado y se avanza en las conversaciones para aclarar los términos del contrato. El objetivo, aseguran, es una "tutela" a nivel jurídico que ayude y guíe a la AMT en un proceso que será "muy largo".

Un proyecto en dos fases

El presidente del AMT y alcalde de La Canonja, Roc Muñoz (PSC), señala que el camino para llevar un proyecto de ley al Parlament de Catalunya puede llegar a durar, por lo menos, entre 5 o 6 años en los escenarios más optimistas: "No nos lo planteamos, ni de lejos, en esta legislatura". Sí que existe el precedente de la ley que creó el Área Metropolitana de Barcelona, aprobada por la cámara catalana en 2010, pero las autoridades tarraconenses ya avisan: "El modelo que estamos impulsando no equivale al del AMB, se trata de un modelo propio, adaptado a la realidad del Camp de Tarragona, basado en la cooperación entre administraciones y la construcción progresiva de proyectos compartidos".

En plena negociación con la Fundació Carles Pi i Sunyer para este acompañamiento, el AMT ya ha puesto por escrito los objetivos que deberá buscar esta colaboración. A grandes rasgos, el AMT parte con la idea de que la futura ley pueda "dotar de seguridad jurídica la cooperación entre municipios, facilitar la mancomunación y gestión compartida de servicios y dar continuidad y estabilidad al proyecto metropolitano", según un documento al que ha tenido acceso este diario. Además, las peticiones del AMT también se centran en la dirección que deberá tomar el ente, por lo que el texto jurídico tendrá que "establecer mecanismos claros de gobernanza y toma de decisiones".

El AMT plantea la colaboración con la Fundació Carles Pi i Sunyer en dos fases: la primera, para definir los fundamentos del modelo metropolitano, con los actores principales del territorio y una lista de opciones de modelos de gobernanza y la propuesta recomendada. Esta fase tendría una duración de entre uno y dos años, con acciones prioritarias y jornadas explicativas con los municipios. En una segunda fase se buscaría concretar jurídicamente el modelo metropolitano y prepararse para la activación de la ley, incluyendo una memoria económica del ente y una propuesta de anteproyecto del texto jurídico. Desde el AMT recuerdan que, de momento, todo esto es provisional y a falta del acuerdo con la Carles Pi i Sunyer.

Una larga experiencia

De esta forma, el AMT se encomienda a una entidad que cuenta con una larga experiencia en procesos similares y de colaboración con administraciones públicas, como la Generalitat de Catalunya, en proyectos normativos que afectan al mundo local catalán. En declaraciones a este diario, la directora de la Fundació Carles Pi i Sunyer, Esther Pano, destaca que son una entidad "del sector público, de investigación" y que trabaja con "planteamientos abiertos y una lógica colaborativa".

"Estamos acostumbrados a trabajar por todo el territorio catalán, realizando informes para los municipios, generando herramientas y conocimientos para facilitar la toma de decisiones; nosotros los entregamos a las administraciones y ellos deciden qué hacer; no somos una consultora", explica Pano, que recuerda que la Fundació lleva el nombre de un alcalde de Barcelona, conseller de la Generalitat y ministro del Gobierno durante la Segunda República, así como presidente de ERC.

El AMT quiere participación ciudadana y local

Una de las prioridades de la entidad metropolitana en el proceso de redacción de la ley es la relación con los municipios y la ciudadanía, y que estos puedan participar en algo que les compete de forma directa. Faltará concretar las fórmulas de esta implicación, que podría ser mediante encuestas, entrevistas o participación pública.

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Desde la Fundació señalan que "es óptimo poder hablar con las personas afectadas por determinadas dinámicas territoriales" y enmarca la petición del AMT en la "tradición que tenemos en Catalunya de incorporar estos procesos". "Todo lo que se pueda hacer para incluir más información, ayuda", asegura Pano, que, sin embargo, avisa de que esto podría alargar el proceso de redacción de la ley, algo que se deberá tener en cuenta en el calendario.