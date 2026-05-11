I Jornadas Empresariales y Económicas de EL PERIÓDICO
El reto de replicar en Tarragona el modelo de regeneración del agua en Barcelona: "Es absolutamente viable"
La directora de concesiones de Veolia, Marta Colet, apunta a la factibilidad de extrapolar el sistema metropolitano barcelonés
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El modelo de regeneración del agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es "absolutamente replicable" en Tarragona, en palabras de Marta Colet, directora de concesiones de Veolia en España. En estos términos lo ha explicado la directiva en una conversación con el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, en las I Jornadas Empresariales y Económicas de Tarragona que ha organizado este 11 de mayo la cabecera de Prensa Ibérica.
La posibilidad de extrapolar el modelo barcelonés ante las inclemencias del cambio climático surge a raíz de que Tarragona se halle en pleno proceso de nacimiento de su propia área metropolitana (AMT). La idea es que esta nueva administración pueda mancomunar políticas de manera análoga a como lo hace el AMB.
Preguntada por Sáez ante ese escenario metropolitano, Colet ha subrayado la "viabilidad" del proyecto y la importancia de dejar de pensar en la regeneración como un mecanismo de emergencia. "Debemos volver a la idea de que es una solución central", ha remarcado.
En este mismo sentido, el Govern de la Generalitat estudia fórmulas para normalizar la llegada de agua regenerada a los grifos pese a que los embalses estén llenos, una alternativa que la regulación limita actualmente. El actual decreto que regula cómo responder a los episodios de sequía tan solo contempla consumir agua regenerada en caso de que las reservas de los pantanos estén diezmadas, es decir, en la fase de 'alerta', 'excepcionalidad' y 'emergencia' del Plan Especial de Sequía.
Los aprendizajes de la sequía
En el área de Barcelona, el AMB teme que otra futura sequía pueda registrar déficits relevantes de agua potable. Sobre todo ante el precedente de la crisis hídrica entre 2022 y 2025, que obliga a replicar el modelo. "Cada vez es más importante la reutilización de las aguas, depuradas y tratadas, a las que podemos darle una segona vida para cerrar un círculo muy virtuoso", ha apostillado Colet.
La responsable de Veolia ha insistido en los aprendizajes de la sequía. "Fue un episodio muy complejo y, si algo podemos aprender, es que debemos evolucio hacia una mayor planificación y anticipación", ha aseverado Colet.
Por su parte, Francesc Trillas, secretario de Afers Económics i Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya, ha cerrado las jornadas económicas reafirmando la voluntad del Govern de "impulsar la economía durante los próximos meses y años". "La importancia del Puerto de Tarragona o la gran inversión en el tranvía son ejemplos de las oportunidades que ofrece este territorio", ha concluido Trillas, quien ha enfatizado que el Govern quiere a una Tarragona que "tenga un papel protagonista en la recuperación del liderazgo catalán".
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