Los proyectos empresariales se reivindican en Tarragona: "Queremos atraer inversiones"

Primera edición de las Jornadas Empresariales y Económicas de Tarragona de EL PERIÓDICO, este lunes en el Palau de Congressos. Ha reunido representantes del ámbito empresarial, institucional y social para debatir sobre sectores clave del ámbito del Camp de Tarragona, la cabecera de Prensa Ibérica ha querido ofrecer un espacio para compartir proyectos estratégicos que pueden marcar el futuro económico y urbano del territorio.

"El Periódico y Prensa Ibérica tienen dos vocaciones: la información local, con 27 diarios en todo el estado, que es la esencia del periodismo y lo que más vínculos genera con el territorio; y la contribución a ser una plataforma que ayude al progreso económico de los territorios. La riqueza debe redistribuirse en el territorio para gfenerar oportunidades y proyectos de vida apara la gente", ha dicho el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, en la presentación del acto. Sáez ha avanzado que la de este lunes "es la primera de muchas jornadas" que la cabecera quiere compartir en Tarragona.

El turismo como punta de lanza

Entre los numerosos ponientes de los ámbitos privado y público y de ámbitos tan variados como el turismo, la gestión del agua, la energía nuclear o el ocio, la primera mesa redonda de las Jornadas ha agrupado a Pere Granados, alcalde de Salou; Antoni Vallès, director de desarrollo de negocio del Institut Català de Finances (ICF); Joan Simó, director general de Agràries del Grup Ametller Origen; y Fernando Aldecoa, CEO de PortAventura World. Moderada por la directora adjunta del diario, Gemma Martínez, y bajo el título 'Nuevos horizontes para Tarragona: actividad económica y grandes proyectos', se ha centrado en las prioridades y retos en turismo, agroalimentación e inveriones públicas que encabeza la Costa Daurada.

Hablar de Tarragona es hablar de turismo, y así han coincidido a remarcarlo en la primera mesa redonda. "Catalunya es la región con más turismo en España, y PortAventura es la atracción más importante de Catalunya, más que la Sagrada Familia. España tiene pocos sectores a nivel internacional tan competitivos como el turismo", ha valorado Aldecoa. Los participantes se han conjurado para conseguir la desestacionalización de la temporada, un objetivo a medio plazo que debe asegurar "estabilidad laboral, crecimiento territorial y sostenibilidad medioambiental", en palabras de Granados.

Entre los proyectos más destacados que deben transformar el territorio del Camp de Tarragona a corto o medio plazo se ha mencionado una apuesta por unos hivernáculos en Mont-roig del Camp (Baix Camp), capitaneada por el Grup Ametller Origen, que proporcinará 600 puestos de trabajo y será "el proyecto más grandes de Catalunya y uno de los más importantes de España de agricultura tecnificada", según Simó.

Pero sin embargo la incógnita de Hard Rock ha unido a algunos de los ponientes, que han reclamado la colaboración de la administración pública para atraer el proyecto a los terrenos de Vila-seca y Salou (Tarragonès). "Tiene a favor todo el territorio", ha reivindicado Aldecoa, mientras que Granados ha lamentado "las razones políticas que mantienen parado el proyecto". "Hago un llamamiento a la responsabilidad colectiva para hacer realidad un proyecto que genera puestos de trabajo y ayuda a desestacionalizar", ha dicho el alcalde de Salou.

La inversión pública

Desde el sector público Antoni Vallès, del ICF, ha remarcado que Tarragona es la única demarcación donde el ente mantiene dos delegaciones, una en el Camp y otra en las Terres de l'Ebre, "esto demuestra la capacidad brutal de crecimiento que hay". Vallès ha señalado el Institut Català de Finances como el garante del "equilibrio territorial allí donde no llega el sector privado" y se ha mostrado orgulloso de poder impulsar "proyectos estratégicos de gran tamaño".

Noticias relacionadas

En este sentido, y preguntados por Martínez sobre qué cambios prevén en Tarragona en los próximos cinco años, desde Ametller Origen esperan haber suscitado el interés de la sociedad y de haber convencido a las empresas, lo que debe favorecer las aportaciones económicas. En un sentido parecido se expresa Granados: "En la provincia de Tarragona queremos inversiones, siempre con un equilibrio entre las zonas estratégicas y rurales, más sostenible a nivel económico, social y medioambiental".