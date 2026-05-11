Las obras de los carriles de peatones y bicicletas en la N-340 de Tarragona empezarán en septiembre

El Ayuntamiento de Tarragona y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han consensuado que las obras para "fomentar la movilidad sostenible" en la ciudad empezarán en septiembre Se construirán carriles de peatones y bicicletas en la carretera N-340 y se instalarán pantallas acústicas en la autovía A-7.

Se hará en septiembre por no interferir en el tráfico durante el verano, cuando es muy intenso en este tramo que conecta la ciudad con las playas. El Ministerio y el consistorio acordaron la cesión a Tarragona de hasta quince kilómetros en varios tramos de las carreteras N-340, N-340A y T-11, actualmente de titularidad estatal, una vez se ejecuten las actuaciones por parte del Ministerio, con una inversión prevista de unos 13 millones de euros.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subrayado que el inicio de las obras en septiembre "permite compatibilizar un proyecto estratégico para Tarragona con la actividad turística y la movilidad habitual del verano" y ha remarcado que los trabajos previstos "mejorarán la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y fomentarán una movilidad más saludable y sostenible".

Las actuaciones las adjudicó el Ministerio de Transportes por 7,8 millones de euros. Incluyen los carriles de peatones y bicicletas entre los kilómetros 1160 y 1160,8 y entre el 1165,2 y el 1171,4 de la carretera N-340, así como la instalación de pantallas acústicas en la autovía A-7, entre los kilómetros 1161,3 al 1163,5.

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En la N-340, los tramos señalados, muy próximos al mar, hay numerosas urbanizaciones residenciales, el uso de las cuales ha evolucionado a primera vivienda, y la demanda de tráfico de peatones y de bicicletas "está creciendo exponencialmente". Los tramos de la carretera N-340 en el sur de la ciudad "han adquirido un carácter marcadamente urbano", con acceso a las urbanizaciones residenciales y en polígonos industriales que provocan un uso preferentemente urbano con muchas intersecciones a nivel. Destacan también los numerosos transportes públicos que circulan por la carretera y el relevante uso de peatones. También el tramo más antiguo de la travesía de la A-7 tiene actualmente un carácter marcadamente urbano con edificaciones de primera vivienda y equipaciones que soportan "niveles importantes de ruido".