Roc Muñoz, presidente del Área Metropolitana de Tarragona: "Barcelona es un referente, pero compararnos es imposible"

Roc Muñoz (La Canonja, 1956) es alcalde de su pueblo incluso desde antes de que este se convirtiera en municipio, en 2010. Ahora, aprovechando la equidistancia geográfica de las grandes ciudades, el socialista encabeza desde hace seis meses la estrategia metropolitana como presidente de la Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona (AMT).

Que La Canonja sea la sede de la AMT, siendo el municipio más pequeño, ¿qué significa para el pueblo y para usted como presidente?

No voy a decir que una pesadilla, no, al contrario. A mí me propusieron ser el presidente porque la sede estaba en La Canonja y era lo normal; y aquí, al fin y al cabo, ya habíamos hecho cosas para ser una Entidad Municipal Descentralizada. Ahora entramos en una dimensión desconocida en términos de área metropolitana, siempre tienes la referencia de Barcelona pero compararse con eso ahora es imposible, porque es tan poderoso que se escapa de lo que queremos ser.

En estos primeros seis meses ya hay 8 municipios más que piden paso para entrar al AMT. ¿Qué supone esta ampliación?

En este sentido, yo soy bastante 'conservador', y digo que no hace falta ir tan de prisa, sino paso a paso. Porque aquí ya tenemos una experiencia previa, hace muchos años ya se intentó, hubo muchos municipios y eso no salió bien. Esto me preocupa, que nos hagamos ilusiones y al final no cuaje. Debemos ir poco a poco asimilando estos nuevos pueblos, pero de alguna forma esta directriz está marcada y es lo que haremos los próximos meses.

En junio se prevé la nueva asamblea, en la que se incluirán estos nuevos municipios. ¿Qué cambios habrá?

En principio no cambiará de forma significativa: estos son pueblos pequeños, del tamaño de La Canonja, incluso más. No vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Está bien que un municipio como el nuestro sea la sede del AMT, porque si no, resulta que todo se lo llevan Tarragona o Reus.

"Debemos profundizar y procurar para que los grandes proyectos de la Generalitat se puedan concretar y lleguen a cumplirse. La mirada conjunta y metropolitana debe ayudar en esto." Roc Muñoz — Presidente del AMT

Ocho que quieren entrar y uno que se aparta: ¿cómo es la relación con Vila-seca? ¿Le ha planteado al alcalde Segura poder entrar al AMT?

Ahora no nos lo planteamos como una cosa inmediata, pero esto va a caer por su propio peso. Si más adelante debo hacer algo concreto, ya lo haré. Pero no puede ser que un municipio como Vila-seca quede fuera del ámbito. Se encuentra entre Tarragona y Reus, como La Canonja, y es un pueblo muy potente.

El mapa del AMT denota un auténtico cinturón rojo del PSC. ¿Una de las líneas debe ser incluir municipios gobernados por otros partidos?

Sí. Más que un objetivo, creo que es interesante que haya alcaldías de otros partidos: Valls está en el AMT y no es precisamente socialista, y con Vila-seca no diremos que tenemos un malentendido pero tendremos más oportunidades. Todos los puntos de vista son necesarios y convenientes.

Muñoz es presidente del Área Metropolitana de Tarragona desde su creación en octubre de 2025. / Pau Gracià / EPC

¿De entre las 7 comisiones de trabajo específicas del AMT, cuáles son para usted más prioritarias?

Hay tres que son muy importantes y que será necesario exponer en ponencias. La primera: la movilidad es un tema común de los pueblos y ciudades que estamos tratando, y cuando llegue el TramCamp también será un tema importante. El transporte es algo prioritario. La segunda: el desarrollo económico y de innovación. Y la tercera, que es la estrella ahora mismo: la ponencia de urbanismo y vivienda. También es un tema común y nos preguntamos cómo debemos crecer, cuántos solares tenemos...

¿Cómo se puede trabajar desde el ámbito metropolitano ante el reto de la vivienda?

Primero debemos contactar con personas que nos abran los ojos en las formas de actuar, y nosotros lo hicimos con el geógrafo Oriol Nel·lo. Está implicado y domina a la perfección el tema en el Área Metropolitana de Barcelona.

¿Contempla que el AMT acabe impulsando acciones de construcción de vivienda pública?

Lo tendrá que hacer, sí, pero debemos ir asesorados por expertos en el tema.

"No puede ser que un municipio como Vila-seca quede fuera del ámbito. Es un pueblo muy potente." Roc Muñoz — Presidente del AMT

¿Y en cuánto a desarrollo e innovación?

Tenemos valores muy importantes, como la indústria y el turismo, y son elementos de los que viven nuestros pueblos. Debemos incidir en esto: profundizar y procurar para que los grandes proyectos de promoción que tiene la Generalitat desde hace años se puedan concretar y lleguen a cumplirse. La mirada conjunta y metropolitana debe ayudar en esto.

¿El Área Metropolitana de Barcelona es un modelo a seguir?

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Más que un modelo a seguir, es un referente. No nos comparamos, tenemos ese modelo cerca y allí está, pero compararse con el Área Metropolitana de Barcelona es imposible. Tienen una experiencia y una trayectoria muy dilatadas: ¿qué más querríamos? Pero ahora, sinceramente, Barcelona está en un grado superlativo y solo podemos verlo y pensar que un día ya llegará.