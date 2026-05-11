En las Jornadas Empresariales de Tarragona
Las centrales de Ascó y Vandellós estiman que el apagón nuclear llegará al quedarles "la mitad de vida útil" en Tarragona
El director de las infraestructuras enfatiza el apoyo social y económico a los municipios de la provincia tarraconense
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El apagón nuclear previsto por el Gobierno sitúa en el año 2035 el final del cierre progresivo de todas las centrales nucleares españolas. Un plazo que el sector nuclear estima prematuro, tal y como ha sostenido este 11 de mayo Paulo Jorge Domingues, director general de la Associació Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), en las I Jornadas Empresariales y Económicas de Tarragona de EL PERIÓDICO.
El responsable ha asegurado que las centrales nucleares están autorizadas para operar durante 80-90 años, por lo que el apagón nuclear está previsto cuando les quede aún "la mitad de vida útil", ha explicado Domingues en una conversación con Martí Saballs, director general de contenidos económicos de Prensa Ibérica.
"El apoyo social y económico al territorio es total. Ahora mismo, Catalunya no es capaz de generar toda la energía eléctrica que consume", ha afirmado Dominguez para enfatizar la necesidad de las nucleares. Actualmente, dos de cada tres catalanes están a favor de reducir o directamente suprimir la energía nuclear, según el último barómetro del CEO de la Generalitat. Aun así, Domingues ha insistido en que confia en que vayan menguando los recelos de la ciudadanía: "La aceptación de las nucleares se incrementó tras el apagón".
Otra voz contraria al cierre de las nucleares ha sido la del alcalde de Ascó, Miguel Àngel Ribes (XTU. "Estamos trabajando mucho para que el cierre de las nucleares no ocurra según lo previsto: esperamos que los políticos se dejen de ideologías y que piensen en la estabilidad de la red", ha esgrimido Ribes, quien ha destacado el "importante" retorno a los servicios municipales que dejan los ingresos por los impuestos de las centrales nucleares.
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