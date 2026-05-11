El alcalde Rubén Viñuales: "Tarragona necesita empresas que generen progreso y riqueza para el territorio"

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dado la bienvenida a las I Jornadas Empresariales y Económicas de EL PERIÓDICO en la ciudad, celebradas este lunes en la Sala Genius del Palau de Congressos. En un discurso inicial que lo ha convertido en el primer poniente de todos los que se han pasado por el atril, Viñuales ha ensalzado la prosperidad y el futuro del Camp como algo ligado a las inversiones público-privadas, y a los empresarios, como "aliados" para la distribución de la riqueza del territorio.

Presentado por el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, y con una intervención que ha dado pie a dos mesas redondas y dos conversaciones, el alcalde de Tarragona ha señalado a las empresas, algunas de las cuales, presentes entre el público, como las principales generadoras de avances en la sociedad: "No puede haber prosperidad, futuro, progreso ni justicia social si no hay empresas que generen riqueza para el territorio. Los empresarios son aliados en esto".

Viñuales ha lamentado que la demarcación de Tarragona "no ha sido bien tratada históricamente" pero que "los vientos están cambiando". Lo demuestran, a su juicio, el incremento de pasajeros y de tráfico marítimo del Port de Tarragona, así como su reciente anuncio de una inversión de 24 millones de euros para atraer la energía eólica marina; pero también la presencia de la industria petroquímica, en la descarbonización de la cual "Tarragona desempeña un papel principal". Otros elementos, como "el clima, la paz social, la cultura y el deporte", también desempeñan su importancia en la atracción de talento.

En este sentido, el alcalde de Tarragona ha marcado distancias con la capital catalana: "Barcelona no lo puede mascar todo, catalanes lo somos todos", como una manera de reclamar más atención de las empresas y de las administraciones a la hora de realizar inversiones. "Tarragona es una ciudad y un territorio de oportunidades, amigo de las inversiones", ha asegurado, en un mensaje parecido al de la primera mesa redonda, centrada en la actividad económica y grandes proyectos territoriales.

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Y sobre todo ahora, que se han iniciado los pasos para la constitución efectiva del Área Metropolitana de Tarragona: "Servirá para mancomunar servicios propios, con la movilidad, la atracción de talento y la reducción de la burocracia; menos burocracia es más democracia. No puede ser que las administraciones dejen de incentivar", ha dicho Viñuales en un discurso en el que, asumiendo la atención mediática de Barcelona, ha hecho gala de la historia de la ciudad, medio en broma: "Cuando visité Roma le reconocí al alcalde el papel de una ciudad que, como nosotros, había sido capital del Imperio Romano. Fue un período muy breve, pero intenso".