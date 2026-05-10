El reto del transporte une a los ocho municipios que se sumarán al Área Metropolitana de Tarragona

El Área Metropolitana del Camp de Tarragona (AMT) genera cada vez más adeptos. Con solo medio año desde los primeros pasos del ente supramunicipal que integra a siete de las ciudades más pobladas del territorio, la iniciativa metropolitana ha progresado en su estrategia de penetración local y ha convencido a los ejecutivos locales de hasta ocho ayuntamientos más, que ya han iniciado los trámites para integrarse a la Associació per l'Impuls, el embrión de lo que será la AMT.

Desde capitales comarcales a pueblos de menos de 300 habitantes, el barco metropolitano suma ya las primeras adhesiones, que se integrarán de forma oficial en una reunión fijada para finales de junio, que será un acto formal y de trámite.

Altafulla, Els Pallaresos, El Catllar, La Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll, Els Garidells y, con un régimen especial, El Vendrell, sumarán cerca de 68.000 habitantes a una agrupación que rondará las 430.000 personas y una superficie de más de 360 km². El territorio tarraconense se reivindica: "Somos la segunda área metropolitana más importante de Catalunya".

"Hay que estar presentes"

La asociación supramunicipal amplía sus fronteras en todas direcciones: a las siete ciudades fundacionales (Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Constantí y La Canonja) se les sumarán ocho municipios cercanos, por lo que estará presente en cuatro comarcas 'camptarraconenses'. En la reunión prevista para finales del mes que viene se dará la bienvenida a los representantes de los nuevos miembros, que no necesariamente serán los respectivos alcaldes, y se les integrará en los grupos de trabajo, en un encuentro que también servirá para explicar el funcionamiento metropolitano.

No se prevén cambios en el organigrama aprobado a finales del pasado octubre, en el que el alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, se convirtió en el flamante presidente metropolitano; y su ciudad, en sede del ente. En una entrevista con EL PERIÓDICO y ante la entrada de ocho nuevos municipios de una tacada, Muñoz se define como "conservador" en este aspecto y señala la importancia de "ir poco a poco asimilando estos nuevos pueblos".

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de los municipios del Área Metropolitana de Tarragona, a partir de este mes de junio

Creixell fue de los primeros en iniciar el proceso de incorporación, a finales del año pasado, buscando "mejorar la coordinación con el resto de municipios del entorno, acceder a más recursos técnicos y económicos, integrarse en estrategias conjuntas y una mayor influencia en las decisiones supramunicipales" que les afectan, en palabras de la alcaldesa Montserrat Muñoz.

En un contexto metropolitano en el que las conexiones sociales, económicas y humanas son una realidad más avanzada que la administrativa, muchos municipios levantan la bandera del "hay que estar presentes en las mesas", como el alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, o el teniente de alcalde dels Pallaresos, Jordi Sans. "Ya solo por poder escuchar y mancomunar servicios, será beneficioso para el pueblo", asegura Sans, mientras que Molinera rechaza "realizar la guerra por nuestra cuenta entre batallas de campanario" para evitar "fracasos anteriores".

El acuerdo de adhesión ya ha pasado por los plenos de todos los municipios, a excepción del Vendrell, en estos últimos meses. Algunos incluso esta misma semana, como el caso dels Garidells, el ayuntamiento más pequeño de todos los nuevos miembros, con 200 habitantes: "Entre estar o no estar, es una oportunidad para nuestro pueblo. Viendo la fuerza que tiene el AMB, esperamos una cosa similar", explica la primer edil, Marta Duque. Desde la Pobla de Mafumet, el alcalde Joan Maria Sardà aspira a un proyecto metropolitano que "trabaje para ser viable, respetuoso y equilibrado entre municipios de costa y de interior, grandes y pequeños, y que sirva para homogeneizar la calidad de vida en beneficio de todo el mundo".

El transporte público, en el punto de mira

En las consultas de EL PERIÓDICO con los representantes de los municipios, todos han coincidido en señalar como principal prioridad la mejora del transporte, la movilidad y la vertebración territorial. La proximidad con ciudades como Tarragona y Reus y las conexiones laborales o sociales aparecen como retos número uno en la planificación metropolitana. El alcalde de Vallmoll, Josep Lluís Cusidó, señala "un polígono industrial con más de mil trabajadores, muchos de ellos vecinos de Valls", como un punto que se beneficiaría con la AMT.

En Els Pallaresos, por ejemplo, comparten urbanizaciones enteras con Tarragona, pero, a pesar de la mínima distancia, Sans lamenta que hacer llegar los autobuses urbanos de la capital sería "ilegal": "Conseguiremos un transporte público mucho mejor".

El desarrollo urbanístico y la necesidad de articular una estrategia en términos de vivienda aparece como la segunda obsesión de los municipios, que esperan "dinámicas para que los vecinos no se tengan que marchar a las capitales", como en Altafulla, o una voz conjunta "que facilite la llegada de ayudas de la Generalitat a municipios pequeños con poca fuerza", dice Alba López, alcaldesa del Catllar. El desarrollo económico, la gestión del turismo (especialmente en los municipios de la costa) o un tratamiento mancomunado de los residuos (actualmente, responsabilidad de los consejos comarcales pero con poca adaptación a los municipios), son otras carpetas que los nuevos miembros llevarán a la mesa a finales de junio.

El Vendrell, con voz pero sin voto

La particularidad entre las nuevas incorporaciones la protagoniza el mayor ayuntamiento de todos, El Vendrell, que se integrará a la estructura del AMT con un acuerdo de colaboración, algo que no ha pasado por el Pleno municipal, puesto que de momento será solo una alianza política sin intercambio económico. En un municipio dividido entre las áreas de influencia de Tarragona y Barcelona, la capital del Baix Penedès rechaza el cargo de 'terra nullius' y abraza los lazos con el sur de Catalunya. "Tenemos vínculos muy estrechos con Tarragona, históricos, administrativos, sociales y culturales; entendemos y compartimos el proyecto metropolitano", afirma el alcalde Kenneth Martínez.

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Así, mediante un decreto municipal, El Vendrell pasará a tener "voz pero no voto" en las distintas comisiones, podrá escoger en cuáles participa y no descarta aportaciones económicas puntuales en determinados temas que sean de su interés. Martínez señala los mismos temas que sus colegas entre las prioridades y suma otros que mantienen viva la relación con los vecinos del sur: la movilidad, el turismo, la gestión del agua, el reciclaje de residuos o incluso el sistema hospitalario y sanitario. "Nos sentimos muy a gusto en la AMT y participaremos en esos puntos en los que tengamos algo que aportar; estar allí es muy importante", rubrica Martínez.