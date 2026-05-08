Reabre una mítica discoteca de la Costa Daurada: emblema del ocio nocturno de Torredembarra

La Costa Daurada es el destino turístico favorito de playa de muchos veraneantes. Pero a los habituales Salou, Cambrils, La Pineda, Torredembarra o Calafell no solo acuden por sus grandes arenales frente al mar sino que también juega un peso importante en su elección la gastronomía y el ocio nocturno. Y es que los jóvenes prolongan su noche hasta altas horas de la madrugada en las discotecas más conocidas de la zona.

Muchos podrían enumerar de memoria el listado de discotecas que hay distribuidas a lo largo de toda la costa de Tarragona. Flashback, Tropical o La Cage son algunos de los locales que siguen acogiendo verano tras verano a los más turistas más fiesteros. Establecimientos que acogerán dentro de un mes aproximadamente el aluvión de estudiantes aragoneses que celebrarán el adiós a segundo de bachiller y el comienzo de una nueva etapa en su vida.

Una de las discotecas más populares de la zona no tuvo tanta suerte y no ha sobrevivido al paso del tiempo como es el caso de Pacha La Pineda, cerrada desde la pandemia y a sigue tapiada a la espera de su demolición. Otra discoteca de la provincia de Tarragona que durante los años 80 fue un icono de la fiesta en todo Catalunya va a tener una segunda vida después de muchos años cerrada. Un grupo de jóvenes ha reabierto en los últimos días la discoteca Long-Play en Torredembarra, resucitando un emblema del ocio nocturno de la Costa Daurada.

Zona exterior de Pacha La Pineda en una imagen de archivo / DANI BOMBET

"Música y espectáculos para todas las edades y estilos"

La nueva Long-Play, que ha conseguido el permiso para mantener el nombre de los antiguos propietarios, se sitúa en el mismo local que antaño, un espacio donde más tarde se abrió la sala Bedroom en la misma Torredembarra. La discoteca, situada en la calle Nou de Gaia 33, quedó inaugurada el pasado 2 de mayo aprovechando el puente festivo en toda España y permite a la localidad volver a tener un espacio de ocio nocturno después de varios años sin un local similar.

Tal como informa el Diari de Tarragona, el mítico local se ha transformado por completo tras un largo periodo de obras que le ha permitido convertirse en una sala cultural polivalente "con música y espectáculos para todas las edades y estilos". Además de todas las fiestas veraniegas, a partir de septiembre se harán conciertos de música en directo y monólogos para no depender solo de un tipo de público.

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El proyecto para reabrir la discoteca Long Play de Torredembarra se ha podido seguir paso a paso desde la cuenta de TikTok de LaXatarra. Y es que el grupo de jóvenes ha ido publicando vídeos de cómo ha ido cambiando el local en los últimos meses hasta su reapertura. Según han informado en redes sociales, la discoteca abrirá en principio cada sábado, aunque podría no abrir cada semana hasta verano para intentar ofrecer una programación diferente con sesiones temáticas.