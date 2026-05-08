Mossos detienen a dos personas con 30 kilos de hachís en el maletero de un coche en la AP-7 en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra descubrieron un cargamento de 30 kilos de hachís en el maletero de un coche que circulaba por la AP-7 en sentido norte por Tarragona y detuvieron a sus dos ocupantes por un presunto delito contra la salud pública.

Este jueves por la madrugada, una patrulla de paisano del dispositivo Kanpai Pista observó dos vehículos que circulaban a gran velocidad uno detrás del otro y que, a menudo, se intercambiaban posiciones. Según pudieron comprobar, ambos coches estaban implicados en delitos contra la salud pública. Cuando uno de los vehículos redujo la velocidad, los Mossos lo pararon, pero no encontraron nada.

Minutos más tarde, agentes del Vendrell consiguieron parar el segundo vehículo en la salida de la AP-7, a la altura de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), donde identificaron a dos ocupantes, un hombre y una mujer. Durante el cacheo encontraron en el maletero tres bolsas que contenían 60 envoltorios de hachís, 30 kilos en total, con un valor en el mercado negro de unos 60.000 euros, según los Mossos.

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Los dos detenidos tienen que pasar durante las próximas horas a disposición del juzgado de guardia de Vilafranca del Penedès.