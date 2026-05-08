Sucesos
Mossos detienen a dos personas con 30 kilos de hachís en el maletero de un coche en la AP-7 en Tarragona
Están detenidas por un presunto delito contra la salud pública
Los Mossos d'Esquadra descubrieron un cargamento de 30 kilos de hachís en el maletero de un coche que circulaba por la AP-7 en sentido norte por Tarragona y detuvieron a sus dos ocupantes por un presunto delito contra la salud pública.
Este jueves por la madrugada, una patrulla de paisano del dispositivo Kanpai Pista observó dos vehículos que circulaban a gran velocidad uno detrás del otro y que, a menudo, se intercambiaban posiciones. Según pudieron comprobar, ambos coches estaban implicados en delitos contra la salud pública. Cuando uno de los vehículos redujo la velocidad, los Mossos lo pararon, pero no encontraron nada.
Minutos más tarde, agentes del Vendrell consiguieron parar el segundo vehículo en la salida de la AP-7, a la altura de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), donde identificaron a dos ocupantes, un hombre y una mujer. Durante el cacheo encontraron en el maletero tres bolsas que contenían 60 envoltorios de hachís, 30 kilos en total, con un valor en el mercado negro de unos 60.000 euros, según los Mossos.
Los dos detenidos tienen que pasar durante las próximas horas a disposición del juzgado de guardia de Vilafranca del Penedès.
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
- Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir 'desequilibrios' como el del 28A
- La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso