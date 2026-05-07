Cinco detenidos por robos de metales en empresas de Catalunya y Aragón

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han detenido a cinco personas e investigan a otras cuatro por su presunta implicación en siete robos con fuerza y dos hurtos de metales cometidos en empresas de Aragón y de las provincias de Tarragona y Barcelona, en una operación en la que se han esclarecido sustracciones de unos 12.000 kilos de material.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación Corbinas, ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga y la unidad FURA de los Mossos d’Esquadra de L’Hospitalet de Llobregat.

Las pesquisas, de las que informa este jueves el instituto armado, comenzaron a mediados de octubre del pasado año, tras las denuncias presentadas en el puesto de la Guardia Civil de Fraga (Huesca) por robos de bobinas de cobre en dos empresas de la comarca del Bajo Cinca a las que los autores habían accedido mediante escalo o rompiendo las cerraduras de acceso. En esas mismas fechas también se registraron hechos similares en una empresa de Tarragona.

Los investigadores recopilaron indicios y comprobaron que el mismo grupo estaría detrás de otros robos y hurtos de cobre, latón y aluminio cometidos en empresas de la provincia de Barcelona, donde utilizaban un modus operandi similar.

Según la Guardia Civil, los presuntos autores actuaban de forma organizada y aprovechaban la confusión para acceder a las instalaciones durante días laborables y en horario diurno, haciéndose pasar por trabajadores.

Entre la última semana de marzo y la primera de abril fueron detenidas cinco personas e investigadas otras cuatro como presuntas autoras de siete delitos de robo con fuerza, dos delitos de hurto y uno de pertenencia a grupo criminal.

Los implicados son siete hombres, una mujer y un menor de edad, de entre 17 y 67 años y vecinos de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. Los detenidos quedaron en libertad con cargos y los investigados deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.

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El valor del material sustraído y de los daños ocasionados supera los 120.000 euros, según han informado dichas fuentes. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de Instancia número 23 de Barcelona, al de Instancia número 1 de Fraga y a la Fiscalía de Menores de Barcelona.