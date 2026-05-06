El Port de Tarragona recibe 24 millones para convertir el Moll de Balears en un hub de la energía eólica flotante

El Port de Tarragona recibirá 24 millones de euros de la primera convocatoria de las ayudas Port EOLMAR, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para financiar parte de la ampliación del Moll de Balears. La inversión forma parte de una apuesta del puerto tarraconense para mejorar y reforzar su posicionamiento acerca de la energía eólica marina, un sector en el que quiere ser una punta de lanza del Estado en el mar Mediterráneo.

En un comunicado enviado este miércoles, la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha definido la subvención estatal como la "luz verde" al proyecto energético renovable, y ha señalado que la ampliación del Moll de Balears sumará 22 hectáreas más y se prevé que esté plenamente operativo a finales del año 2029.

Impulso millonario

Dentro de un paquete de 670 millones de euros del Ministerio, este miércoles la ministra Sara Aagesen ha anunciado subvenciones por valor de 212 millones de euros a seis puertos del estado, entre los cuales el de Tarragona, para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables. En el caso de Tarragona, corresponden 24 millones para la ampliación del Muelle de Baleares, que tendrá un coste total de 80 millones de euros públicos: el resto serán aportados por la APT.

Esta inversión corresponderá a la segunda fase del muelle tarraconense, que sumará 22 hectáreas más que se destinarán íntegramente a las operativas relacionadas con la energía eólica marina flotante. El proyecto está destinado a operativas de construcción, montaje, logística, mantenimiento y/o integración de los aerogeneradores flotantes que conformarán los futuros parques eólicos marinos del Mediterráneo Occidental.

Se prevé que las obras empiecen el próximo año y que las nuevas instalaciones estén plenamente operativas a finales de 2029, según ha revelado el Port de Tarragona en un comunicado, "coincidiendo con el pistoletazo de salida de los grandes proyectos eólicos marinos previstos en el Mediterráneo Occidental". La APT ya había iniciado la carrera para ser un 'hub' de la eólica flotante cuando el pasado mes de octubre, en una jornada con 50 empresas catalanas que podrían beneficiarse de la apuesta en el sector, y en la que se promocionó como "la mejor ubicación" en el Mediterráneo para la instalación de los grandes aerogeneradores.

"Hace tiempo que trabajamos para que Tarragona sea uno de los principales hubs para el sector de la eólica marina flotante. Obtener estas ayudas es fundamental para acelerar nuestra estrategia", ha asegurado el presidente de Port de Tarragona, Santiago Castellà. "Ofrecemos proximidad respecto a los futuros parcos eólicos, tenemos experiencia en operativas de alta complejidad con grandes estructuras, unas condiciones climáticas óptimas y un nuevo espacio, como es la ampliación del Moll de Balears, que proporciona las condiciones necesarias de superficie y calado para realizar este tipo de operativas altamente especializadas", ha añadido.

El proyecto de Port de Tarragona ha recibido una puntuación de 73,91 puntos sobre 100, siendo el puerto de la región mediterránea con más puntuación, lo que para la APT "demuestra la madurez y la seriedad del proyecto" y le ha permitido obtener la totalidad de la subvención solicitada.

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Con el anuncio de las subvenciones millonarias a varios puertos españoles, la ministra de Transición Ecológico y vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, ha afirmado: “La apuesta por la transición energética de este gobierno siempre ha sido firme. Un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar. España no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando”. El resto de subvenciones serán recibidas por los puertos de Castellón, Las Palmas, Gijón y una agrupación formada por los puertos de A Coruña y Ferrol-San Cibrao.