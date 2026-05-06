Camp de Tarragona
El faro de Torredembarra, el único de Catalunya incluido en una ruta cultural europea
Es el más alto de Catalunya y el último construido en el estado
El faro de Torredembarra (Tarragonès) ha sido incluido, por segundo año consecutivo, en una ruta cultural europea que incluye 131 infraestructuras de este tipo de doce países, según informa la Autoridad Portuària de Tarragona (APT).
El faro de Torredembarra es el único de Catalunya que forma parte de esta red europea, denominada European Route of Lighthouses, en la que hay faros de Francia, Irlanda, Inglaterra, España, Alemania, Estonia, Noruega, Dinamarca, Lituania y Países Bajos.
España cuenta con catorce faros en esta ruta: Ajo, Cabo Mayor, Castro Urdiales, San Vicente (Cantabria), Mesa Roldán, Sabinal (Almería), Picacho, Rompido (Huelva), Silleiro, Monte Faro Cíes (Pontevedra), Portopí (Islas Baleares), Santa Clara (Guipúzcoa), Cabo de Palos (Murcia) y Torredembarra.
Para formar parte de la European Route of Lighthouses, los faros deben cumplir al menos uno de estos dos requisitos: o disponer de un uso cultural, como centro de interpretación, museo o espacio expositivo, o ser accesibles al público.
El faro de Torredembarra, gestionado por la APT, cuenta con visitas guiadas desde hace una década. Se trata del faro más alto de Catalunya, con una torre de 38 metros, y el último construido en todo el estado (fue inaugurado en enero del año 2000).
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