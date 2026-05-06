La energía, el ocio y el turismo centran las I Jornadas Empresariales y Económicas de Tarragona d'EL PERIÓDICO, este 11 de mayo

Este próximo lunes, 11 de mayo, tendrán lugar las I Jornadas Empresariales y Económicas de Tarragona, organizadas por EL PERIÓDICO. A lo largo de toda la mañana, el acto reunirá representantes del ámbito empresarial, institucional y social para debatir sobre la energía, el ocio y el turismo, sectores clave del ámbito del Camp de Tarragona y la incipiente Área Metropolitana.

Las I Jornadas Empresariales y Económicas de Tarragona de EL PERIÓDICO tendrán lugar en la Sala Genius del Palau de Congressos de la ciudad (c/ Arquitecte Rovira, 2), este lunes, 11 de mayo. Empezarán a las 9:30 horas y, hasta las 12:30 horas, habrá conversaciones, mesas redondas e intervenciones, así como un espacio final para hacer networking. Para asistir hay que llenar este formulario, donde también se pueden consultar el programa y las intervenciones.

La cabecera de Prensa Ibérica, que cuenta con una presencia localizada en Tarragona desde hace casi dos años, organiza la primera edición de estas jornadas con el objetivo de ofrecer un espacio para compartir proyectos estratégicos que pueden marcar el futuro económico y urbano de Tarragona. Será una cita para impulsar el diálogo, generar alianzas y proyectar la ciudad hacia nuevas oportunidades, un espacio de encuentro y reflexión sobre los retos y las oportunidades de la ciudad y el entorno.

El programa de intervenciones

Las jornadas se iniciarán a las 9:30 horas en la Sala Genius, con la llegada de los participantes. Darán la bienvenida el director d'El Periódico, Albert Sáez, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; y a continuación será el turno de la primera mesa redonda de la mañana, 'Nuevos horizontes para Tarragona: actividad económica y grandes proyectos'. Esta contará con la participación de Pere Granados, alcalde de Salou; y Joan Simó, director general de Agrarias del Grup Ametller Origen; y será moderada por Gemma Martínez, directora adjunta de El Periódico.

Después habrá una conversación entre el director general y CEO de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II ENDESA, Paulo Jorge Domingues dos Santos, y el director general de contenidos económicos de Prensa Ibérica, Martí Saballs.

A continuación habrá la segunda mesa redonda, 'Pasado, presente y futuro del sector energético, clave para Tarragona y Catalunya', moderada por el director general, Martí Saballs. Tomarán parte Raquel Carrasco, directora general de Energía, Residuos e Industria Veolia en España; Montserrat Vallverdú, coordinadora de transformación industrial de Repsol en Tarragona; Jesús Gil Jiménez, director de Hidrógeno de Enagás; y un representante de la Generalitat de Catalunya.

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Finalmente, tendrá lugar la conversación 'El agua: cómo controlarla. De la sequía a las riadas', entre Marta Colet, directora de concesiones Veolia en España, y Albert Sáez, director de El Periódico. El cierre institucional irá a cargo de Francesc Trilla, secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat de Catalunya, que dará paso al cierre de las jornadas y a un cóctel de networking.