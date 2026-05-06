Dignitat a les Vies exige a Adif y Renfe mayor transparencia y seguridad en la red ferroviaria

Este miércoles la plataforma de usuarios de Rodalies Dignitat a les Vies ha mantenido dos reuniones con las direcciones de Adif, Renfe y Rodalies, tres días antes de que el servicio ferroviario vuelva a ser de pago tras la crisis catalana por el accidente mortal de Gelida. La entidad ha llevado a las mesas la situación de importantes infraestructuras territoriales, como los túneles del Garraf y la estación intermodal de Vila-seca, así como la necesidad de más transparencia en los datos y seguridad en la red ferroviaria.

Dignitat a les Vies ha emitido un doble comunicado tras las reuniones en el que ha valorado positivamente el clima y la "clara predisposición" de Adif y el "tono cordial" de Renfe y Rodalies. La plataforma aclara que no ha conseguido arrancar ningún compromiso tangible de ninguna de las dos empresas, a excepción de una futura reunión con Adif para detallar propuestas sobre información, megafonía y accesibilidad.

Reunión con Adif...

En primer lugar, cinco representantes de la plataforma han mantenido un encuentro en Barcelona con el presidente estatal de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el responsable de la empresa en Catalunya, Ángel Contreras. Entre lo más destacado, el administrador ha avanzado que el estudio de la estación técnica del Prat de Llobregat "estará disponible pronto", según ha revelado la propia entidad, un hecho que han calificado de "muy buena noticia para el territorio, ya que podría desbloquear planificaciones y actuaciones largamente esperadas".

En la reunión se ha tratado la situación de las obras de los túneles del Garraf, en obras desde el pasado mes de marzo, y en las opciones sobre la mesa para la futura estación intermodal de Vila-seca (Tarragonès), un nudo de conexiones importante para la movilidad en Tarragona. En estos casos, los portavoces de Dignitat a les Vies han reclamado soluciones "que garanticen la seguridad y respondan a las necesidades de futuro del territorio, con intervenciones ambiciosas y estructurales, evitando soluciones parciales" y han urgido a la realización de estas.

La plataforma de usuarios ha trasladado la "necesidad urgente de mejorar la información en las estaciones, la megafonía y la accesibilidad", algo con lo que la empresa estatal se ha comprometido a aportar propuestas y actuaciones en un mes y medio. La reunión con Adif se ha desarrollado "en un clima positivo y una clara predisposición a acelerar proyectos en la red ferroviaria", aplaudiendo "el cambio de tono y actitud".

...y con Renfe y Rodalies

En cambio, de la segunda reunión, los representantes de la plataforma han salido lamentando "el espacio limitado" que han tenido para el debate y "a la espera de respuestas" a las peticiones planteadas. En este caso, han asistido el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y su equipo, así como el director de Rodalies, Òscar Playà.

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El encuentro se ha centrado en la recogida de información por parte de Renfe, aunque se han tratado cuestiones como la seguridad en la red ferroviaria, la falta de interventores y el desacuerdo con el actual sistema actual de publicación de datos de puntualidad, algo con lo que chocan con la plataforma Dignitat a les Vies. La plataforma ha reclamado más transparencia y datos que representen correctamente la realidad del servicio: "Consideramos que no reflejan adecuadamente los retrasos reales que sufren los usuarios", han trasladado.