Cultura
El cartel de Sant Pere 2026 de Reus juega con el 3D para simular el acto de la Tronada
Es obra de la artista local Ester Ferrando
Las obras del eje cívico de la calle Astorga de Reus se iniciarán el 4 de mayo
Reus ya tiene cartel para la Festa Major de Sant Pere 2026, el próximo mes de junio. Este miércoles se ha dado a conocer la imagen gráfica que acompañará los actos populares, obra de la artista local Ester Ferrando. Con un color amarillo de fondo que quiere emular la famosa Tronada de Sant Pere, el cartel juega con una imagen borrosa que debe verse con unas gafas 3D, representando el sonido y el movimiento. La capital del Baix Camp celebrará su fiesta mayor del 24 al 29 de junio.
La imagen creada por Ferrando pretende simular la idea de la Tronada de Sant Pere como experiencia impactante y envolvente, y la tipografía difusa y el recurso del color representan el movimiento. El cartel es un anaglifo de dos dimensiones que provoca un efecto tridimensional cuando se ve con gafas para las tres dimensiones, y se consigue con el desplazamiento de colores (rojo/cian), lo que tiene como resultado un cartel que transmite vibración, explosión y desorden controlado.
Usando las gafas se genera una experiencia distinta, según como se mire. De hecho, la voluntad del cartel es apelar a la imaginación del espectador e invitarlo a la interpretación personal, lo que lo convierte en un sujeto que participa activamente intentando reconocer la imagen sugerida.
El busto relicario de Sant Pere también tiene un papel relevante en el cartel. “Este año celebramos los 400 años de la llegada de la reliquia y, por este motivo, el humo de la tronada tiene forma de Sant Pere. Es una manera de incluir su presencia que no es del todo explícita y que busca la participación del público para identificarla”, ha explicado la autora del cartel.
Por su parte, Daniel Recasens, concejal de Cultura y Política Lingüística de Reus, ha destacado que “apostar por una artista de casa como Ester Ferrando es una manera de poner en valor el talento local. Nuestra línea ha sido desde el primer momento apostar por artistas de la ciudad y del territorio, y así lo seguiremos haciendo”.
Autora del cartel
Ester Ferrando es una artista visual de Reus con una larga trayectoria y que trabaja sobre todo en los campos de la escultura, la fotografía y las instalaciones multimedia. Licenciada por la Facultad de Belles Arts de la Universitat de Barcelona en 1995, hizo estudios de escultura en la Escola Massana. Es profesora titular del Institut Gabriel Ferrater de Reus en la especialidad de Bachillerato Artístico. También ha sido profesora colaboradora en el Institut Obert de Catalunya, directora de exposiciones del Centro de Lectura de Reus y coordinadora de exposiciones de Arte y Creación del Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus.
Su obra ha sido reconocida con varios galardones, como por ejemplo el premio Julio Antonio de Escultura de la Diputació de Tarragona del 2004 y el premio de Arte Contemporáneo Gastronómico de Cambrils del 2016.
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