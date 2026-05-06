La arrocera Nomen Foods invertirá un millón de euros para ampliar su planta en Deltebre (Tarragona)

La empresa arrocera Nomen Foods invertirá alrededor de un millón de euros para impulsar la automatización y robotización de su planta de producción principal en Deltebre (Baix Ebre), según informa el Institut Català de Finances (ICF), que financiará la mitad del importe a través de un préstamo.

Con esta ampliación de su planta, Nomen Foods aumentará entre un 15 y un 20% su capacidad de producción en las líneas de envasado y de final de línea, gracias a la incorporación de nuevas envasadoras, sistemas de transporte de final de línea, sondas, dosificadores y transporte del producto.

La empresa tiene una plantilla de 85 trabajadores y da empleo de manera indirecta a más de 600 productores de arroz.

“Las industrias agroalimentarias vivimos en un entorno muy competitivo donde la inversión y la innovación en nuevos procesos que nos permitan ser más eficientes y competitivos es vital para poder crecer”, afirma el director financiero de Nomen, Joan Tomàs.

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Por su parte, la consellera delegada del ICF, Vanessa Servera, señala que “el ámbito de las industrias agroalimentarias ha sido desde siempre uno de los espacios donde la banca pública de promoción ha podido generar impacto e impulsar el crecimiento de las empresas”. Nomen Foods cuenta también con una subvención del Fondo de Transición Nuclear de la última convocatoria.