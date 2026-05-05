La provincia de Tarragona suma 35 playas con bandera azul este 2026, una menos que el pasado verano

La demarcación de Tarragona pierde dos playas con bandera azul este verano, una en El Vendrell y otra en l'Ametlla de Mar, y gana otra en Cambrils, por lo que el saldo final se queda en las 35 banderas azules este 2026, una menos que en 2025. Así lo ha decidido la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que ha entregado al conjunto del país una cifra récord de 677 banderas azules.

La ADEAC entrega anualmente estas distinciones de la Fundación Educación Ambiental (FEE), solicitadas por los mismos ayuntamientos y que valoran la calidad del agua, la gestión, la educación ambiental y la seguridad de las playas de países de todos los continentes. En este sentido, se trata de un verano histórico para el conjunto de playas españolas, que suman 35 banderas azules más que en 2025 y lideran la clasificación mundial. En Catalunya son un total de 101 en las tres demarcaciones con litoral.

Cambrils gana una distinción

En el caso de la provincia de Tarragona se pierde una bandera azul. Por territorios, el Camp de Tarragona y el Baix Penedès consiguen mantener las 27 totales, ya que la playa L'Esquirol, en Cambrils (Baix Camp) recupera la distinción, la misma que pierde la de Coma-ruga, en el Vendrell.

Entre los municipios tarraconenses, destacan Cambrils como el que más playas distinguidas tiene, con cinco, y la propia capital, Tarragona, con cuatro más (L'Arrabassada, la Móra, la Savinosa y Tamarit). Entre las playas más conocidas internacionalmente que mantienen la distinción, destaca la de la Pineda, en Vila-seca, y la de Altafulla (Tarragonès). Salou no está en el ranking porque el ayuntamiento no ha solicitado el distintivo de calidad.

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En las Terres de l'Ebre se pierde la distinción de la cala del Calafató, en l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), y se quedan en 8 totales. Entre estas, cabe mencionar las playas de Riumar, en Deltebre, de Les Cases d'Alcanar - El Marjal y las de l'Ampolla, aunque también hay ausencias destacadas como la costa del Perelló.