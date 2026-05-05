Parlon, sobre los ataques con arma blanca en Barcelona y Esplugues: "Son homicidios sobrecogedores"

La consellera de Interior, Nuria Parlon, ha asegurado que hay que reforzar y amplificar el plan para retirar las armas blancas de la vía pública después de los asesinatos de un hombre en el barrio del Raval de Barcelona y de una joven en Esplugues de Llobregat. "Hemos tenido un fin de semana que no ha sido nada fácil con homicidios sobrecogedores", ha expresado este martes en la celebración del Día de las Escuadras de la Región Policial Camp de Tarragona, celebrada en Vila-seca.

La titular de Interior también ha hecho un llamamiento a la convivencia y ha dicho que esta es el "gran reto" de la sociedad."Cuando se le quita la vida a una persona joven, sentimos rabia, ira, nos indignamos, pero pasado este momento, nuestra responsabilidad es continuar adelante", ha afirmado.

Parlon ha asegurado que el plan para retirar las armas blancas de la vía pública es una "buena estrategia que hay que reforzar y amplificar". A la vez, ha dicho que es necesario seguir ampliando la plantilla del cuerpo de Mossos Escuadra y trabajar de forma coordinada con el resto de cuerpos policiales, puesto que de este modo serán "más eficaces" tanto en la resolución policial como en la judicial. Según Parlon, se tiene que continuar luchando contra la delincuencia "persistente". "La delincuencia es como la energía, se destruye, se transforma, y, por tanto, nosotros tenemos que estar atentos a estos retos", ha asegurado.

Después de un fin de semana con varios incidentes con armas blancas y dos muertos, la consellera ha afirmado que se enfrentan a retos relevantes en clave de seguridad y de convivencia. "Tenemos desafíos importantes de la delincuencia organizada, clave global, pero también estoy convencida de que estamos acertando en las herramientas de trabajo que se están desplegando", ha subrayado. A la vez, la titular de Interior ha señalado que la convivencia es el "gran reto que tenemos como sociedad y la seguridad es una pata clave y fundamental en esta convivencia".

Disminuyen los hechos delictivos un 6%

Durante el acto del Día de las Escuadras, el jefe de la Región Policial del Camp de Tarragona, el intendente Vicenç Lleonart, ha hecho un balance positivo del año 2025 y ha indicado que los hechos delictivos disminuyeron un 6%. "Un dato que indica un cambio de tendencia importante y que consolida el esfuerzo diario del cuerpo de Mossos d'Esquadra y del resto de policías del territorio", ha destacado. En cuanto al primer cuatrimestre de este año, Lleonart ha explicado que se ha cerrado con una tendencia "claramente a la baja", con una reducción global de delitos de un 5%. "La efectividad se concreta en que detuvimos cerca de 8.000 personas el 2025", ha comentado.

Además, los Mossos hicieron 102.000 identificaciones, retiraron de manera "notoria" armas blancas, de fuego y objetos peligrosos de las calles. "Hay que destacar la intensa lucha contra los grupos organizados del territorio, vinculados al cultivo y tráfico de la marihuana", ha remarcado Lleonart. El año pasado, además, se decomisaron 75.000 plantas y se detuvieron 607 personas por delitos contra la salud pública. Respecto a las redes criminales, el responsable de la región policial del Camp de Tarragona ha detallado que se han desarticulado nueve organizaciones y grupos criminales, algunos de ellos con ramificaciones a escala estatal e internacional.

Homenajes y condecoraciones

El acto de celebración del Día de las Escuadras ha estado marcado por un emotivo homenaje a la agente Marta Ferrer y al intendente Ramon Franquès, fallecidos por enfermedad. Sus familiares han recibido un obsequio por parte de los mandos del cuerpo y la consellera Parlon, en un gesto de reconocimiento y apoyo. Durante su discurso, el intendente Lleonart ha expresado sus condolencias y ha destacado la calidad humana y profesional de ambos compañeros, asegurando que su recuerdo seguirá presente.

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La conmemoración también ha servido para reconocer la labor policial con la entrega de 205 felicitaciones internas, 25 externas y 20 condecoraciones por trayectoria, méritos y colaboraciones. Entre las actuaciones distinguidas, se han premiado intervenciones destacadas como la de dos agentes en Cambrils que evitaron un suicidio arriesgando su integridad, y la de un policía en Salou que ha rescatado a un menor en el mar en condiciones muy adversas.