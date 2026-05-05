Incidencia en el tren Avant Tortosa-Barcelona: 237 pasajeros afectados y una persona evacuada por el SEM en Vilafranca

El tren Avant que ha salido de Tortosa a las seis de la madrugada ha sufrido una incidencia durante el trayecto y se ha detenido en Vilafranca del Penedès. La incidencia ha afectado a los 237 pasajeros y una persona ha tenido que ser evacuada del convoy por problemas de salud. Los usuarios se han visto obligados a realizar un trasbordo para poder llegar a Barcelona.

El tren de alta velocidad ha salido de Tortosa a las seis de la madrugada. Renfe ha recibido el aviso de una avería a las 7:37 horas, concretamente antes de llegar a la capital del Alt Penedès, y en ese momento ha activado un operativo para restablecer la circulación del Avant y la retirada del tren afectado. En ese momento, había 237 pasajeros a bordo que han visto afectado su recorrido habitual.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Vilafranca del Penedès y el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dado que una pasajera presentaba problemas de salud casi una hora después de la interrupción de la circulación. Esta usuaria ha sido evacuada del tren por los bomberos y asistida por el SEM.

Otro tren enviado desde Barcelona ha remolcado el Avant hasta la estación de Vilafranca del Penedès, donde los usuarios han podido bajar del convoy. Desde allí, Renfe ha habilitado otros servicios alternativos para poder llegar a la capital catalana.

Rápidamente, las redes sociales se han llenado de comentarios ante la situación. Desde la plataforma de usuarios Dignitat a les Vies han agradecido las tareas de los cuerpos de emergencias y el personal de rescate, y lo han calificado de "ejemplo de la precariedad del servicio ferroviario en el territorio". Otro usuario, @Kerian09, ha criticado la "experiencia completa" de Renfe asegurando haber pasado a bordo más de dos horas: "¿Esta es la 'normalidad' de la que hablan?", se ha preguntado.