Rodalies recupera la circulación de la R15 en Tarragona tres meses después y corta la R13 por obras el mismo día

Nuevo día de cambios en las líneas ferroviarias comerciales de la provincia de Tarragona, este lunes 4 de mayo. Adif ha iniciado las obras de mejora de la infraestructura de la R13, lo que ha provocado el corte de la circulación de esta línea entre Valls y Sant Vicenç de Calders, mientras que la R15 ha recuperado parcialmente los desplazamientos tras más de tres meses sin servicio entre Reus y Móra la Nova. Dos cambios que han dejado patente la sensación de frustración de los usuarios con el servicio ferroviario de Renfe y con los planes alternativos de movilidad.

La semana pasada, el secretario de Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, vino a Tarragona para anunciar una inversión de 4,8 millones de euros para mejorar la red de transporte público por carretera de toda la demarcación, mientras el Govern reconocía que los meses de crisis en Rodalies habían pasado factura con la "migración de pasajeros" del tren al bus, sin concretar el alcance de este cambio de actitud.

Este lunes, las quejas y la resignación han vuelto entre los usuarios de las líneas R13 y R15: en una, no ha funcionado el primer bus del plan alternativo de transporte, y en la otra, la recuperación se ha hecho con muy pocos pasajeros y todavía sin servicio hasta Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre).

Corte de la R13 y desvío por la R14

En Valls inauguran esta semana más de dos meses de obras en la infraestructura ferroviaria, concretamente entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders. Esto obliga a desviar el servicio de la R13 por Reus y Tarragona, siguiendo el recorrido de la R14, y quedan sin servicio las estaciones de Valls, Nulles-Bràfim, Vilabella, Salomó y Roda de Mar. Los trabajos de Adif se alargarán hasta el 6 de julio. Para garantizar la movilidad de los usuarios del Alt Camp y la Conca de Barberà, en una línea que les conecta con Barcelona y con Lleida, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte por carretera que este lunes ya ha tenido una incidencia en el primer autobús de las 6:39 horas, ya que no se ha podido localizar al conductor y no ha salido.

"Había cuatro personas esperando este bus y no ha pasado, estas ya no usarán más el autobús", ha dicho el presidente de la Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Magrinyà ha criticado que "todo va tarde y mal y no se puede confiar nunca con la Generalitat" y ha lamentado la poca planificación de los servicios y los horarios, se ha mostrado "contento" por tener dos conexiones de bus directas con Barcelona Sants pero ha reclamado la gratuidad del servicio "allí dónde el tren no funciona". Se refiere a la recuperación parcial de la R13, que mantiene un tramo sin servicio: "Es una tomadura de pelo".

Magrinyà también ha pedido que se amplíen las pocas frecuencias actuales de la línea R13, recordando el compromiso de la Generalitat de aumentar dos trenes por sentido y día a partir del mes de enero de 2027. "El problema es que el mantenimiento de esta línea es en horario diurno, durante casi siete horas no pueden pasar trenes, por mucho que tengamos dos trenes más, la cosa es que sean competitivos y no tengamos estos agujeros sin posibilidad de transporte", ha dicho.

En la estación de Valls, en el primer día del corte por obras, la sensación generalizada han sido la resignación y el enfado, junto a las quejas de los usuarios. A pesar de los carteles instalados y los informadores, los usuarios han lamentado desconocer los cambios en la movilidad: "Estamos enfadados, nos hemos acostumbrado a esto. Deberíamos cortar Sants o Gràcia y que vengan los Mossos", ha exigido Anna Maria Bonet, una usuaria, en declaraciones a la ACN.

Recuperación, a medias, de la R15

Y de un corte, a una recuperación del servicio, aunque parcial. Este lunes han vuelto a pasar los trenes de la R15 entre Móra la Nova y Reus. No lo hacían desde finales de enero, cuando el temporal Harry causó el caos en toda la red de Rodalies; i de hecho, la situación entre Móra y Riba-roja d'Ebre, el final de la línea, se mantiene sin servicio. Además, en el tramo reabierto hay once limitaciones de velocidad. Desde hoy hay cuatro servicios por sentido y hora que paran en todas las estaciones del tramo (Capçanes, Marçà-Falset, Pradell, Duesaigües-L'Argentera, Riudecanyes-Botarell y Les Borges del Camp), y también hay seis autobuses de forma complementaria que conectan las capitales del Baix Camp y de la Ribera d'Ebre.

Tras más de tres meses sin servicio, las estaciones de esta línea presentan un estado de dejadez importante, como es el caso de las de Falset o les Borges del Camp. En los paneles informativos se encuentran los horarios antiguos y no los que han entrado en vigor este lunes, y en les Borges ha crecido la vegetación en la vía, hay escombros y el estado del mobiliario y las máquinas expendedoras de billetes es dramática, con bancos arrancados y destrozos importantes.