Dos detenidos por herir a una persona con un arma blanca durante la Feria de Abril de Tarragona

La Guardia Urbana de Tarragona ha detenido este lunes por la madrugada a dos personas de 27 y 18 años en el barrio de Bonavista. Al primero se le acusa de un delito de lesiones con participación en una pelea tumultuaria, y al otro por un delito de lesiones.

Este domingo, alrededor de las doce de la noche, los agentes recibieron el aviso de que se estaba producido una pelea entre un grupo de personas en el interior de la Feria de Abril, en la zona de atracciones. Identificaron a dos personas y las denunciaron por alteración del orden público y a una de ellas por posesión de sustancias estupefacientes. También identificaron a una tercera persona. A las 01:45 horas, les alertaron de otra pelea entre dos grupos al exterior del recinto que acabó con un herido por arma blanca.

Según ha avanzado ElCaso.cat y han confirmado fuentes policiales a la ACN, durante el primer cacheo, los agentes identificaron dos personas (que acabaron detenidas más tarde) y las denunciaron por alteración del orden público y una de ellas por posesión de sustancias estupefacientes. Según el cuerpo policial, durante el registro no se encontró ningún objeto contundente o arma.

A las 01:45 horas, los agentes recibieron el aviso de que se estaba producido una pelea entre dos grupos de personas en la explanada de estacionamiento de vehículos situado en la calle Vint. A la llegada, localizaron a una de las personas que habían identificado anteriormente (sin denuncia) con una herida presuntamente de arma blanca. La víctima identificó a las dos personas con quienes se habría peleado en el interior de la feria previamente. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres dotaciones del SEM. Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Noticias relacionadas

En paralelo, los Mossos d'Esquadra identificaron a dos personas que huían del lugar de los hechos, las cuales toparon con el coche policial. Durante el cacheo, encontraron en uno de ellos un cuchillo de cocina, escondido en la zona abdominal. Después de hablar con la víctima y con algunos testigos, la policía detuvo a las dos personas.