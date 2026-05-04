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El 3 de mayo por la madrugada

Detenido un hombre en Roquetes (Tarragona) por herir con una navaja a un joven de 18 años en una discoteca

La víctima fue trasladada al hospital Verge de la Cinta de Tortosa, y no se teme por su vida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Jan Magarolas

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Tarragona
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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo 3 de mayo a un hombre de 33 años acusado de herir gravemente a otro hombre, este de 18 años, con un arma blanca, a las puertas de una discoteca en la población de Roquetes (Baix Ebre). El joven herido fue trasladado al hospital con una herida en el cuello, y actualmente ya está fuera de peligro.

La policía catalana recibió un aviso a las 5:10 horas de la madrugada del domingo por una pelea con agresión en la única discoteca del pueblo de Roquetes, Karibú Club, situada en la Avenida del Caro, junto al CAP Roquetes-Canteres y a muy pocos metros del límite con el término municipal de Tortosa. Una vez allí, los agentes encontraron a una persona herida con un corte en el cuello, que fue trasladada por el Servei d'Emergències Mèdiques al hospital Verge de la Cinta de la capital comarcal.

Durante el registro del lugar de los hechos, tal como avanzó ElCaso.cat y ha confirmado EL PERIÓDICO de fuentes policiales, los Mossos encontraron una navaja plegable con una hoja de 5,5 centímetros. Poco después, la policía interrogó al sospechoso, un hombre de 33 años, que fue detenido y llevado a dependencias policiales.

El agresor está acusado de una presunta tentativa de homicidio y, según Mossos, pasará próximamente a disposición judicial del juzgado de Tortosa. En cuanto al joven de 18 años, se recupera en el hospital y se encuentra actualmente fuera de peligro.

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