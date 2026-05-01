Falset albergará un centro de investigación enológica digital y sostenible financiado con 4 millones

Falset acogerá un centro de investigación enológica orientado a la digitalización y la sostenibilidad del sector vinícola, uno de los más importantes en la comarca del Priorat. Así lo ha anunciado este viernes la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, que también ha avanzado que la apuesta contará con una inversión de 4 millones de euros y que contará con el apoyo del Ayuntamiento de Falset y el Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària (IRTA).

El nuevo proyecto, llamado ENOLAB.CAT, se ha dado a conocer en el marco de la 31ª edición de la Fira del Vi de Falset, y será en realidad una bodega que contará con equipos de investigación avanzados. El Govern lo ha presentado como uno de los proyectos destacados con los que quiere reivindicar su apuesta por la innovación, el equilibrio territorial y la prosperidad basada en el conocimiento.

Catalunya, a "la vanguardia europea de la enología digital y sostenible"

El nuevo laboratorio científico se instalará en la antigua fábrica textil Falbar de la capital del Priorat, justo al lado del descampado en el que se celebra anualmente la Fira del Vi. Según han apuntado desde la Generalitat, el centro nace "con el objetivo de reforzar la competitividad del sector vinícola catalán mediante la digitalización, la sostenibilidad y la investigación aplicada". El proyecto está impulsado de forma conjunta por el IRTA, a través del Centre Tecnològic del Vi (VITEC), el consistorio y el Departament de Recerca i Universitats.

El sector del vino es el más importante en una comarca como el Priorat, con dos denominaciones de origen enológicas, una de ellas Calificada. En este sentido, la consellera Montserrat ha señalado que se trata de un sector "estratégico para el país" y que el proyecto ENOLAB.CAT "situará a Catalunya a la vanguardia europea de la enología digital y sostenible, conectando conocimiento, territorio y transferencia para dar respuesta a los grandes retos del sector vitivinícola". La consellera también ha revelado que el laboratorio gestionará granes cantidades de datos con la aplicación de la inteligencia artificial y desarrollará modelos predictivos para avanzar hacia un sector más sostenible y resiliente.

El director del IRTA, Josep Usall, ha destacado que el nuevo centro "permitirá pasar de una investigación fragmentada a un modelo integrado y preciso" y que deberá ser "una herramienta clave para ayudar al sector a anticipar escenarios, optimizar procesos y adaptarse a los efectos del cambio climático con base científica". Por su parte, el alcalde de Falset, Carles Brull, ha señalado los "numerosos retos del sector, como la emergencia climática, los nuevos hábitos de consumo o las tendencias del mercado".

Render de cómo será el futuro centro ENOLAB.CAT de investigación enológica en Falset. / Cedida

Infraestructura pionera en investigación enológica

Catalunya es una de las principales regiones vitivinícolas del sur de Europa, con 12 denominaciones de origen, más de 750 bodegas y una facturación anual superior a los 1.200 millones de euros. A pesar de esto, desde la Generalitat apuntan que todavía no se dispone de una infraestructura capaz de integrar investigación, proceso productivo y datos en un mismo espacio, que también dé respuestas ante "grandes retos estructurales" como la falta de relevo generacional o el déficit de implantación tecnológica, además de los mencionados por el alcalde de Falset.

Es es este contexto que nacerá ENOLAB.CAT, todavía sin un calendario previsto, que se plantea como una infraestructura pionera que permitirá realizar un salto cualitativo en la investigación enológica. El centro integrará una bodega experimental completamente sensorizada, un laboratorio multidisciplinar y una plataforma digital avanzada basada en datos e inteligencia artificial.

El proyecto se centrará en dos grandes ejes: por un lado, la digitalización de los procesos enológicos mediante sistemas de sensórica avanzada y modelos predictivos; y por otro, la sostenibilidad, con el objetivo de reducir la huella ambiental de las bodegas, mejorar la gestión de recursos y la aplicación de estrategias de economía circular. La infraestructura, de más de 1.000 m², incluirá una sala de elaboración experimental, laboratorios químicos y microbiológicos, espacios de crianza y sistemas avanzados de monitorización y análisis de datos.

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Desde la Generalitat apuntan que el proyecto también tiene "una clara dimensión territorial", como lo demuestra su implantación en Falset, con el objetivo de convertir el Priorat en un polo de atracción de talento e innovación vinculada al sector vitivinícola, generando ocupación calificada y reforzando el papel del mundo rural. "Catalunya avanza para situar la investigación enológica al mismo nivel que su tradición vinícola, apoyando la adaptación del sector a un contexto de cambio climático y mayor exigencia de los mercados", apuntan desde la Generalitat.