Los aspirantes a la película de Disney aguantan varias horas de colas en el cásting en Salou: "Si nos hacen cantar, mal"

Largas colas y centenares de personas, sobre todo niñas, en el macrocasting que se ha organizado estos días en Salou con motivo de la película en 'live action' de Rapunzel. Disney ha despertado la ilusión de muchas pequeñas (y algún adulto), que se han dado cita este viernes en el Teatre Auditori (TAS) de la capital de la Costa Daurada. Las fechas para el rodaje de la película, que pasará por Tarragona y Girona, ya están anunciadas: será en julio.

La Sala Europa del TAS ha sido el escenario del equipo del casting de la próxima película de Disney, que esta vez usará actores reales para su rodaje. Fuera, largas colas de aspirantes se han formado desde primera hora de esta mañana hasta el mediodía: este 1 de mayo era el turno de los niños de 4 a 12 años, mientras que este pasado jueves lo había sido de los adultos y bailarines, amateurs y profesionales, hasta los 80 años, en el Hotel Sol Costa Daurada. En las colas, muchas madres y padres que guardaban sitio mientras los hijos corrían por el parque haciendo amigos. Incluso algunos más previsores se habían traído unas sillas plegables de casa, presintiendo que la espera podía ser larga.

El casting infantil

"No sé muy bien qué voy a hacer pero me gusta cantar y bailar", explica Chloë Oravetz, con 8 años y procedente de Tarragona, que señala "la buena memoria y no tener vergüenza" como sus principales puntos a favor. Acompañada de su hermana pequeña y de sus padres, conoce bien la historia de Rapunzel, recomienda mucho la película original, 'Enredados', y reconoce que le da igual si le dan un papel protagonista, secundario o el de la bruja mala: "Cualquier cosa estará bien".

Chloë y su familia han pasado más de dos horas y media en la cola, formada por otras aspirantes, la mayoría niñas. Han sabido del casting por las redes sociales y explican el desconocimiento de lo que iban a encontrar pero al salir reconocen que todo a ido bien porque se ha consistido en una corta sesión de fotos y en dar las tallas de ropa y las habilidades personales. "Lo que sí querían era al padre, parece que les faltan hombres", ha asegurado la madre de Chloë, que ha explicado: "Le han dicho que se deje crecer el pelo y la barba".

Durante las pruebas se han anunciado las fechas de rodaje de la película: en Tarragona, este será del 1 al 10 de julio, y en Girona, del 13 al 29 del mismo mes. Antes, el equipo de grabación habrá pasado por Alicante, entre el 24 y el 30 de junio, cuando también habrá pruebas de vestuario. Las escenas serán multitudinarias, con cientos de bailarines a la vez, seleccionados con los castings de estos días, ya que la película de 'live action' de Disney será, además, un musical.

Las pruebas se han hecho en el Teatre Auditori de Salou. / Jan Magarolas Guinovart

Horas de largas colas

Dos jóvenes, Lucía y Cèlia, de 16 y 17 años, se han sumado a la cola a pesar de que, por edad, no les correspondía, puesto que el casting para adolescentes se podía hacer de forma online. "Hemos venido a probar suerte, realmente no sabemos qué nos harán hacer pero ahí vamos", han dicho, entre la ilusión y el entusiasmo de hacerlo juntas, y también un poco de nervios al ser la primera vez.

"Lo de bailar lo llevamos bien", han explicado, revelando que han practicado coreografías por si había alguna sorpresa; "pero si nos hacen cantar, mal", han reconocido entre risas las amigas, que se han tomado con paciencia y estoicismo la larga cola que les tocaba hacer. "No pensaba que habría tanta gente", han reconocido.

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Así han terminado varios días de castings en Catalunya. Antes de las dos jornadas consecutivas celebradas en Salou, la convocatoria tuvo lugar en Girona, donde también se registró una participación masiva, con centenares de aspirantes e incluso algún altercado relacionado con los turnos en las colas. La organización busca entre 1.500 y 2.000 aspirantes, y ni el título de la película ni la fecha de estreno todavía no han sido revelados.