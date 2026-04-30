Siete detenidos y desmantelada una red de distribución de marihuana y drogas en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a siete personas y desmantelaron varios puntos de venta de drogas y plantaciones de marihuana en el barrio de Campclar de Tarragona, este pasado miércoles. La investigación empezó hace dos meses, cuando se recibió información de pisos ocupados en el barrio donde se distribuían sustancias estupefacientes.

Uno de estos puntos de venta estaba muy cerca de un centro escolar. En total, se ha desmantelado un piso y un local donde se vendía droga. En el piso también se consumían drogas. En tres pisos más, los Mossos han encontrado unas 700 plantas de marihuana. Los arrestados acumulan más de un centenar de antecedentes policiales, uno es menor de edad, y otro tenía una orden vigente de detención. En las próximas horas pasarán a disposición judicial.

El dispositivo policial ha identificado cinco puntos vinculados a la actividad delictiva, entre los cuales uno de los pisos y el local, que se usaban como puntos de venta de drogas, y tres pisos más donde había cultivos interiores de cannabis, con un total de 700 plantas. En las entradas y cacheos que se hicieron este miércoles al mediodía, los agentes intervinieron 70 dosis de cocaína, 6,75 gramos de cocaína en roca y 89 dosis de heroína, todas ellas preparadas para la venta al por menor.

Además de la droga intervenida, se han rescatado tres cachorros de perro de raza pastor belga Malinois y American Staffordshire terrier, que han quedado a disposición de los servicios competentes.

Fraude de luz y pisos para usos sociales

También se ha comprobado que había hasta nueve suministros eléctricos fraudulentos, con un total de 230.000 kW defraudados y un agravio económico estimado de unos 50.000 euros anuales, motivo por el cual los técnicos han procedido a la desconexión. La Agencia de la Vivienda de Cataluña ha recuperado dos inmuebles, que serán destinados a usos sociales.

Noticias relacionadas

Los detenidos están acusados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico. El dispositivo se enmarca dentro del Plan de Barrios que tiene como objetivo erradicar la delincuencia vinculada principalmente a la salud pública.