El embalse de Riudecanyes (Tarragona) vuelve al escenario de normalidad por sequía
Todas las unidades de explotación de las cuencas internas de Catalunya están en normalidad
El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020
El embalse de Riudecanyes (Baix Camp) ha vuelto al escenario de normalidad por sequía tras recuperar los niveles que permiten garantizar la demanda de agua de los municipios de Riudecanyes y de Duesaigües.
Deja así atrás el escenario de prealerta, al recuperar el suministro de agua en cantidad y calidad para los próximos meses en estos dos municipios, informa la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en un comunicado este jueves.
Desde este mes de febrero, Riudecanyes se ha mantenido consistente en un volumen de agua de más de 5,3 hm3, cifra que alcanzó entonces después de no superar durante toda la segunda mitad de 2025 los 3,5 hm3.
Con la recuperación del estado de normalidad en Riudecanyes, las 18 unidades de explotación del plan de sequía se encuentran en estado de normalidad hidrológica. Que todas las unidades de explotación de las cuencas internas de Catalunya estuvieran en normalidad es un hecho que no se producía desde septiembre de 2021.
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