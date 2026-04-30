Economía
Un estudio de la URV certifica la estrategia de transformación logística del Port de Tarragona
Finalizada la obra de la terminal Guadalajara-Marchamalo del Port de Tarragona, que saldrá a licitación en junio
Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha certificado la estrategia de transformación del modelo logístico del Port de Tarragona como hoja de ruta para mejorar la competitividad del enclave, informa la infraestructura en un comunicado este jueves.
El informe concluye que el Port "mantiene su fortaleza gracias a una alta especialización" en los tráficos petroquímicos y agroalimentarios, y señala la necesidad de diversificar los tráficos y reforzar la conectividad.
Apunta que la transformación del modelo logístico "da respuesta a estos retos", mediante un sistema de espacios intermodales que ha calificado de robusto.
Este sistema está formado por las terminales de la Boella y Guadalajara-Marchamalo, la futura terminal del muelle de Andalusia y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
Por otro lado, señala la necesidad de impulsar la colaboración con el Puerto de Barcelona para "garantizar la fortaleza del sector logístico de Catalunya".
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