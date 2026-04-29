Vila-seca recupera el paseo marítimo de La Pineda, ahora sin asfalto y con 20 metros más de playa

El paseo marítimo de La Pineda, en Vila-seca (Tarragonès), ha reabierto al público esta semana completamente transformado tras la retirada de la plataforma urbana que había. La fisonomía del frente marítimo del municipio ha cambiado por completo con la deconstrucción del paseo y gracias a una inversión de 8,5 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica que ha permitido ganar 20 metros de amplitud en la playa y la retirada del hormigón y el asfalto.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado este miércoles La Pineda para inaugurar el nuevo paseo junto al alcalde de Vila-seca, Pere Segura, y ha definido la actuación como "el modo en el que debemos entender el litoral". Morán había realizado, antes, una visita en el preventorio de la Savinosa de Tarragona para anunciar el inicio de las obras del futuro camino de ronda, que deberá estar listo a finales de este verano.

La deconstrucción del paseo

Los trabajos en La Pineda, que llevaban cerca de un año en marcha, han terminado esta semana y han tenido como resultado final un nuevo paseo marítimo en una zona de unos 900 metros que ha cambiado por completo. La playa se ha ampliado cerca de 20 metros al interior, ha desaparecido el asfalto y se ha reducido significativamente el tráfico rodado. Parte del nuevo paseo se renaturalizará en el futuro para integrar el espacio a la playa. La actuación ha ganado 38.600 m2 de terrenos al dominio público maritimoterrestre, se ha actuado en 13.000 m2 de zonas pavimentadas, se han generado 19.000 m2 de zonas ajardinadas y se han deconstruido 9.000 m2 de fachada marítima.

El secretario de Estado ha definido el proyecto como "uno de los más importantes en la deconstrucción de la línea marítima" y ha señalado el resultado final, inaugurado este miércoles, como una demostración de "las herramientas" que convencerán a los municipios que todavía no han iniciado este proceso. "Con esto se demuestra que es posible mejorar la calidad de vida en espacios consolidados sin sembrar más hormigón", ha dicho Morán, que ha pedido un debate sobre el modelo urbanístico con "la filosofía de ir tierra adentro para ganar resistencia al impacto del cambio climático".

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Morán también ha hecho referencia a las inversiones del Estado en reposiciones de arena en las playas que se han realizado estos últimos años, a consecuencia de la regresión repetida de las playas por temporales. El secretario de Estado ha explicado que, a pesar de que pueda haber situaciones en las que esta recuperación de arena esté justificada, el hecho que los temporales sean cada vez más habituales es la evidencia de que "esta herramienta ya no sirve".