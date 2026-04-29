Tarragona intensifica el control y cierra 60 viviendas turísticas en su primer año de revisión técnica

El Ayuntamiento de Tarragona ha cerrado 60 viviendas de uso turístico (VUT) en el primer año desde la puesta en marcha del equipo municipal de inspectores de pisos. En estos doce meses, el consistorio ha puesto el foco en poco más de medio millar de pisos de la ciudad, repartidos principalmente en la Part Alta, el Serrallo y los barrios de Llevant, y de todos ellos, se han incoado cerca de un centenar de expedientes de baja de actividad; es decir, en uno de cada cinco.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, entre las fechas del 15 de abril de 2025 y el 10 de abril de 2026, el equipo de investigadores de VUT del Ayuntamiento ha analizado 502 viviendas de toda la ciudad, inicialmente de forma aleatoria y posteriormente en los tres barrios mencionados, que es donde "se concentran la mayoría de viviendas de esta tipología", apuntan fuentes municipales.

Los datos son reveladores porque de todos ellos, se han incoado expedientes de baja de actividad o de pérdida de eficacia del comunicado de vivienda turística en 93 casos. Eso significa que se ha detectado que en casi el 20% de los pisos analizados no se ejercía la actividad según establece la normativa. De estos 93 procesos, los propietarios han presentado alegaciones en 23 casos, que actualmente se encuentran en fase de resolución por parte de los servicios jurídicos municipales.

En este sentido, en un año natural, el Ayuntamiento de Tarragona ha emitido 60 resoluciones para declarar la pérdida de eficacia de los efectos de la comunicación de inicio de la actividad de la VUT por no haberse ejercido de forma efectiva. La creación de estas resoluciones pertenece a la regiduría de Territorio y Patrimonio, encabezada por el concejal Nacho García Latorre (PSC).

Equipo técnico de investigación

Este es el resultado de doce meses del equipo de inspectores del consistorio. Las investigaciones utilizan datos tanto municipales como del Registro de Turismo del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, y para las inhabilitaciones, el consistorio se ha servido del artículo 36 de la Ley 18/2020, que permite inhabilitar una actividad, si no se ha iniciado la misma transcurridos 3 meses desde que se comunicó su inicio, o bien si se interrumpe durante más de 6 meses.

El equipo investigador fue fruto de un pacto del gobierno municipal, del PSC, con En Comú Podem, y está formado por tres técnicos. Tiene el mandato de estudiar la situación de los cerca de 2.700 pisos turísticos que hay en todo el municipio, principalmente en los barrios más visitados, la Part Alta, la Part Baixa y el Serrallo. Se trabaja tanto en aquellos VUT que tienen licencia pero en los que constan personas empadronadas, como aquellos que se publicitan en páginas digitales sin tener la licencia.

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Ahora, el Ayuntamiento de Tarragona está a la espera de las conclusiones del estudio ya realizado por Eurecat, que revelará un mapeo de los VUT de la ciudad y las zonas más tensionadas, y la segunda fase, para la cual ya se ha iniciado la redacción de los pliegues de contratación, será la externalización del plan especial de pisos turísticos, que servirá como guía para determinar cómo gestionar las viviendas de uso turístico en cada zona de la ciudad. Actualmente, Tarragona aplica la moratoria de la Generalitat y no concede nuevas licencias.