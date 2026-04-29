Vecinos y turistas, fascinados por el lujoso yate de Steven Spielberg en Tarragona: "¿Crees que estará a bordo?"

El Port de Tarragona tiene una nueva atracción turística, por lo menos, de forma temporal. El amplio paseo del Moll de Cosa es estos días el objeto de curiosos y de despistados que quieren ver, con sus propios ojos, el gran y lujoso inquilino que está atracado desde el pasado domingo: el megayate del director de cine Steven Spielberg, valorado en más de 200 millones de euros.

Con un simple paseo por el Moll de Costa es fácil darse cuenta de la novedad: esa parte del Port está preparada para atracar barcos de gran eslora, habitualmente de abundancia y ostentación y con bandera de países de Oceanía o el Caribe. Estos días, entre los Tinglados 3 y 4 se sitúa la propiedad millonaria de Spielberg, nombrada 'Seven Seas' en honor a los siete hijos del cineasta estadounidense. Se trata de un grandioso buque de 109 metros de eslora y de 16 metros de manga, amarrado en Tarragona por labores de mantenimiento.

El Moll de Costa es un lugar habitual de paseo y de ejercicio, lejos del centro de la ciudad y del tráfico, así que es fácil ver a gente por esa zona a cualquier hora, aprovechando el buen tiempo. Estos días, además, muchos tarraconenses paran junto al yate para inmortalizar el momento. "Es este, es este, el de Spielberg", comenta una pareja al llegar junto al barco de proporciones desmedidas que no deja sombra a la duda. Otros aprovechan la ocasión para tomarse un selfie y enviarlo a sus familiares: si no pueden fotografiarse con Spielberg, al menos lo hacen junto a su yate.

El asombro de paseantes y curiosos

Muchos locales, al leer la noticia en la prensa digital, han aprovechado el paseo matutino o vespertino para modificar el recorrido puntualmente y pasar por el Moll de Costa, aunque también es habitual ver a gente haciendo 'running' o ciclismo que ralentizan la marcha y pasan más lento cerca del buque; alguno incluso llega a pararse porque el megayate de Spielberg no se ve todos los días. Otros bromean sobre la ostentosidad del aparato, imaginando cómo debe ser por dentro y reconociendo que no habría ningún inconveniente en pasar a formar parte de la tripulación "aunque solo fuera para limpiar el barco".

El Seven Seas de Spielberg, en el Moll de Costa de Tarragona. / Jan Magarolas Guinovart

Unos turistas, mapa en mano, sin saber de qué va la cosa, acaban descubriendo a quién pertenece el yate como una asombrosa sorpresa de su paseo conociendo Tarragona. Ellos también aprovechan para sacarle fotos y aseguran: "Lástima no haber llegado a la ciudad con este barco; ¿crees que [Spielberg] estará a bordo?". Se irán a casa con la experiencia, quizá frustrada, de esperar que el cineasta baje por la pasarela y les salude.

En realidad, no hay el más mínimo detalle exterior que indique que el buque es propiedad del cineasta o de cuántos días pasará en Tarragona. Sin embargo, sí hay algunos coches de alta gama y de matrícula extranjera aparcados cerca y un puesto de seguridad instalado por el Port de Tarragona, que limita las entradas al recinto portuario al personal del yate. La tripulación del 'Seven Seas' es de 35 personas y admite hasta 14 invitados. A bordo alberga, entre otros lujos, un helipuerto, una sala de cine, un gimnasio, un jacuzzi y una sauna en la cubierta.

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El buque, que luce la bandera de las Islas Caimán, fue diseñado por el estudio neerlandés Sinot Yacht Architecture & Design y construido en 2022, y es propiedad de Steven Spielberg desde el año 2023. En él ha veraneado, por lo menos, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, el verano pasado en Mallorca.