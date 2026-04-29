Iniciadas las obras del camino de ronda de la Savinosa, en Tarragona, que estará listo a finales de este verano

Tarragona podrá estrenar un paseo de 700 metros en la Savinosa al terminar este verano. Este miércoles se ha realizado la "primera palada", en sustitución simbólica del acto de la primera piedra, de construcción del camino de ronda que unirá las playas de la Savinosa y l'Arrabassada, que cuentan con una inversión de 1 millón de euros de la Dirección General de Costas del Estado y una previsión de ejecución de seis meses. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Tarragona, ha servido para tanto el inicio de estas obras como para la inauguración del nuevo paseo marítimo de La Pineda (Vila-seca), que ha permitido ganar 20 metros de playa.

Dos anuncios que suman 9,5 millones de euros en total, que se han realizado con la presencia de Morán en la provincia, acompañado de las autoridades locales, y que tienen en común la apuesta del Estado para mitigar los efectos del cambio climático sobre la línea de costa. En este sentido, el secretario de Estado ha explicado que "Catalunya tiene los estudios universitarios como ventaja respecto a otros territorios del estado, lo que facilita una identificación de la realidad del litoral i de unas propuestas de intervención muy avanzadas".

Entrar en la Savinosa, 50 años después

El inicio de las obras en el entorno del preventorio de la Savinosa para la construcción del futuro camino de ronda era una noticia largamente reivindicada por la ciudadanía y encallada desde hace años por falta de coordinación entre las administraciones implicadas. La visita de Morán ha servido para anunciar también que la Diputació de Tarragona cederá cerca de 26.000 metros cuadrados de terrenos del preventorio para la realización del paseo, que se abrirán al público.

La construcción iniciada ahora tiene una duración aproximada de seis meses, por lo que se prevé tener listo a finales de este mismo verano, y cuenta con una inversión de 1 millón de euros de la Dirección General de la Costa y el Mar. Camino tendrá una longitud de 700 metros y conectará las playas de l'Arrabassada y de la Savinosa mediante una plataforma ciclopeatonal, que rodeará el antiguo preventorio y respetará las especies vegetales protegidas, como el limonio, y los restos históricos de la Guerra Civil.

Estado actual del preventorio de la Savinosa de Tarragona. / Jan Magarolas Guinovart

Hugo Morán ha reivindicado "el espacio de alto valor natural" que se pondrá a disposición de la ciudadanía y una actuación que permitirá luchar contra los efectos del cambio climático en el litoral. El secretario de Estado también ha explicado que se trata de la primera intervención de este tipo que se presenta en la costa española, enmarcada dentro de otras actuaciones similares que engloban una inversión total de 60 millones de euros y que permite "enseñar la distancia que hay entre el valor y el precio de las obras".

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha señalado el "factor psicológico" de unir las dos playas con un camino y de reabrir un espacio "que lleva más de 50 años cerrado". Ha explicado que la intención del Ayuntamiento de Tarragona acerca del preventorio de la Savinosa, abandonado desde hace cerca de seis décadas, es ubicar "un espacio de coworking de artistas" sin tener que preservar todo el edificio, que está en ruinas. Por su parte, el diputado delegado de Serveis Generals de la Diputació de Tarragona, Jordi Molinera, ha valorado que la actuación permitirá a la ciudadanía "disfrutar del patrimonio del espacio y de la naturaleza que llevan años cerrados".