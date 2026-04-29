La 28ª edición de Tarravo Viva dará respuestas al "por qué" de Roma y la historia con más de 500 actos

La 28ª edición del festival de recreación histórica de Tarragona, Tarraco Viva, se fijará este año en Roma con la voluntad de dar respuestas al "por qué" de esta civilización y de la historia. El programa cuenta con más de 500 actos con el epicentro en la capital y en otros municipios del alrededor. El certamen empezará el 11 de mayo y se alargará hasta el día 24.

Durante quince días, el Camp de Tarragona se llenará de charlas, mesas redondas, espectáculos de recreación histórica, exposiciones e itinerarios comentados. Este año es la última edición bajo la dirección de Magí Seritjol, que se jubila y dará paso a Julio Villar. Seritjol ha destacado que la historia y el festival le han permitido hacer "un gran viaje" y "abrir ventanas".

"No sé exactamente para qué sirve la historia, ni el festival, pero sí que puedo decir que abre ventanas", ha dicho Seritjol en su última presentación de Tarraco Viva como director. Después de haber creado y hecho crecer el festival hasta las 28 ediciones, se jubila. Este año la temática del certamen será "por qué Roma". De este modo, el festival invita los asistentes a cuestionar el papel de esta civilización y de la historia en la actualidad.

Se han programado más de 500 actos, principalmente en Tarragona, y en otros municipios de la demarcación como Reus, Torredembarra, Salou, Altafulla, Vila-rodona y els Pallaresos. Los dos fines de semana centrarán gran parte de las actividades. El primero con el epicentro en el Moll de Costa y el segundo en el Camp de Mart. Habrá recreaciones históricas, charlas, conferencias, mesas redondas, monólogos, exposiciones y un programa de actividades por los centros educativos.

Destaca un nuevo ciclo de conversaciones alrededor de varias vertientes de Roma como por ejemplo la literatura y el teatro clásico, la gastronomía y la arquitectura. También habrá una conversación sobre los eclipses y la astronomía en la Antigüedad, coincidiendo con el año del eclipse total que se podrá ver desde Tarragona y el Ebro el 12 de agosto.

Última edición de Magí Seritjol

Esta será la última edición de Magí Seritjol al frente de Tarraco Viva porque se jubilará. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dicho que es una edición "muy especial" y ha agradecido la contribución de Seritjol a la hora de "convertir el festival en un monstruo". "Siembra la semilla de la curiosidad en la especie humana", ha asegurado. "Solo los locos cambian el mundo y agradecemos mucho su locura", ha dicho directamente al director.

Seritjol ha manifestado que todas las ediciones han sido "interesantes". Y ha recordado los años difíciles como el 2015 cuando hubo un "recorte" por la crisis económica. También ha destacado la de la COVID-19. "Fue una edición muy dura, pero salimos con ella", ha recordado. Con todo, ha destacado la "capacidad de resiliencia" del festival.

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El próximo año, Julio Villar se pondrá al frente de Tarraco Viva. Villar es historiador y ejerce de intérprete de patrimonio y divulgador, vinculado a la empresa Argos Tarragona. También es profesor asociado en la Universitat Jaume I de Castelló y tutor a UNED Sénior de cursos en línea, y ha colaborado activamente con Tarraco Viva desde el 2014.