Urbanismo
Las obras del eje cívico de la calle Astorga de Reus se iniciarán el 4 de mayo
Divididas en dos fases, tendrán un coste de más de 3,6 millones de euros y una duración de un año
Reus convertirá la calle Astorga en un gran eje cívico con más zonas verdes, espacios de paseo y un carril bici
Reus concurrirá al Pla de Barris del Govern con un proyecto de 25 millones para los barrios del sur
El Ayuntamiento de Reus iniciará el próximo lunes, 4 de mayo, los trabajos previos de las obras de transformación de la calle Astorga en un eje cívico. La actuación tiene una duración prevista de un año, y la inversión total es de cerca de 3,63 millones de euros, parte de los cuales llegan del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) y también del Pla de Barris, que en el caso de Reus se centrará en los barrios del sur de la ciudad.
Los trabajos se ejecutarán en dos fases, con una duración total aproximada de un año. La primera fase es la que se iniciará la semana que viene. Abarca las calles Astorga (desde rotonda de la avenida de Sant Bernat Calvó hasta la calle Terenci Moix), Escultor Sunyol y Papallona. Los trabajos se han adjudicado a la UTE formada por CCDL Baix Camp-Tarragonès, por un importe de 1.778.977,54 euros.
La segunda fase alcanza la calle Astorga (desde calle Terenci Moix hasta la rotonda de avenida del Mediterrani). Actualmente, está en fase de aprobación de proyecto, tiene un presupuesto de licitación de 1.847.425,10 euros y la previsión es iniciar las obras en verano.
Las obras cuentan con una subvención de 2.192.599,90 millones de euros del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029; una segunda ayuda de la Generalitat dentro del PUOSC 2025-2029, de 789.900 euros, y una subvención de 850.160,42 euros de la Diputació de Tarragona, dentro del Pla ImpulsDipta.
El Ayuntamiento de Reus ha preparado un plan de movilidad para minimizar el impacto de las obras a los vecinos, con recorridos alternativos de las líneas de autobús afectadas, alternativa de aparcamiento y señalización de los cortes de tráfico.
El proyecto
El proyecto de reurbanización busca mejorar la conectividad entre la zona sur y el centro de la ciudad hasta la estación de ferrocarril, con una movilidad más sostenible y accesible que favorezca el uso de la bicicleta, y mejore la conexión de los recorridos de transporte público. El eje será un elemento articulador y conector con las calles, zonas verdes y equipaciones adyacentes en la calle.
La propuesta es también una apuesta para avanzar hacia una ciudad más verde, con el incremento de la vegetación, la renaturalización y la ampliación y la integración con el arbolado existente; así como la creación de nuevos espacios verdes de estancias de descanso, de relación y de juego; así como la renovación del alumbrado, que mejoren el confort de la ciudadanía.
Las características principales de la remodelación son los siguientes:
- Más espacios para peatones. Nuevas aceras entre 2 y 3 veces más anchas que las actuales. Las aceras se redimensionan para que tengan un ancho mínimo de 1,8 metros y conectarlas con nuevos espacios verdes.
- Más verde. Las nuevas aceras adaptan los recorridos para preservar y ampliar el arbolado. Se plantarán 100 árboles, 3.000 arbustos y 8.000 plantas, creando zonas de sombra y de descanso que harán reducir el impacto del calor.
- Modificación del tráfico rodado y carril bici. El vial tendrá un carril de circulación de vehículos para cada sentido de la marcha. Entre los carriles habrá un carril bici central, también con dos sentidos de circulación. El vial mantiene las paradas de autobús.
- Pacificación del tráfico rodado. Las calles Escultor Sunyol y Papallona se harán de plataforma única de preferencia para peatones. Se construirá una nueva plaza ante el CAP. El esquema se repite con la supresión de rotondas a lo largo de la calle Astorga, donde se generan nuevas plazas y espacios verdes.
- Mejora del alumbrado. Se instalarán 120 nuevos puntos de alumbrado. Se modernizará el alumbrado con nuevas farolas de dos brazos, con leds de menos consumo.
- Más mobiliario urbano. También se instalarán más de 100 bancos y sillas.
- Incremento de superficies drenantes. Se aumentan de las superficies drenantes, para mejorar la capacidad y respuesta hídrica en episodios de lluvia intensa.
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil