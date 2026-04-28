Las obras del eje cívico de la calle Astorga de Reus se iniciarán el 4 de mayo

El Ayuntamiento de Reus iniciará el próximo lunes, 4 de mayo, los trabajos previos de las obras de transformación de la calle Astorga en un eje cívico. La actuación tiene una duración prevista de un año, y la inversión total es de cerca de 3,63 millones de euros, parte de los cuales llegan del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) y también del Pla de Barris, que en el caso de Reus se centrará en los barrios del sur de la ciudad.

Los trabajos se ejecutarán en dos fases, con una duración total aproximada de un año. La primera fase es la que se iniciará la semana que viene. Abarca las calles Astorga (desde rotonda de la avenida de Sant Bernat Calvó hasta la calle Terenci Moix), Escultor Sunyol y Papallona. Los trabajos se han adjudicado a la UTE formada por CCDL Baix Camp-Tarragonès, por un importe de 1.778.977,54 euros.

La segunda fase alcanza la calle Astorga (desde calle Terenci Moix hasta la rotonda de avenida del Mediterrani). Actualmente, está en fase de aprobación de proyecto, tiene un presupuesto de licitación de 1.847.425,10 euros y la previsión es iniciar las obras en verano.

Las obras cuentan con una subvención de 2.192.599,90 millones de euros del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029; una segunda ayuda de la Generalitat dentro del PUOSC 2025-2029, de 789.900 euros, y una subvención de 850.160,42 euros de la Diputació de Tarragona, dentro del Pla ImpulsDipta.

El Ayuntamiento de Reus ha preparado un plan de movilidad para minimizar el impacto de las obras a los vecinos, con recorridos alternativos de las líneas de autobús afectadas, alternativa de aparcamiento y señalización de los cortes de tráfico.

El proyecto

El proyecto de reurbanización busca mejorar la conectividad entre la zona sur y el centro de la ciudad hasta la estación de ferrocarril, con una movilidad más sostenible y accesible que favorezca el uso de la bicicleta, y mejore la conexión de los recorridos de transporte público. El eje será un elemento articulador y conector con las calles, zonas verdes y equipaciones adyacentes en la calle.

La propuesta es también una apuesta para avanzar hacia una ciudad más verde, con el incremento de la vegetación, la renaturalización y la ampliación y la integración con el arbolado existente; así como la creación de nuevos espacios verdes de estancias de descanso, de relación y de juego; así como la renovación del alumbrado, que mejoren el confort de la ciudadanía.

Las características principales de la remodelación son los siguientes: