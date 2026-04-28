El Govern invierte 4,8 millones de euros para mejorar las líneas de autobús de la demarcación de Tarragona

El Govern de la Generalitat invertirá, a lo largo de este 2026, más de 4,8 millones de euros en varias líneas públicas de autobuses que tienen origen y/o destino en la demarcación de Tarragona. Esta apuesta se enmarca dentro del plan de choque de 21,5 millones anunciado este martes por el Govern, en una mejora de la oferta de servicios regulares de transporte de viajeros por carretera. El secretario de Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha sido este martes por la tarde en la capital para explicar el incremento de servicios en la demarcación tarraconense.

El plan de choque con una inversión millonaria es un acuerdo de Govern aprobado hoy, con el que se quiere dar respuesta al incremento de la demanda de los servicios de transporte por carretera a raíz de la crisis de Rodalies de principios de este año. La delegada del Govern en Tarragona, Lucía López, ha dicho que "la segunda área metropolitana de Catalunya necesita una red interurbana adecuada a las necesidades" y ha reconocido una reciente "migración de pasajeros" del tren al bus.

Mejoras en 22 líneas tarraconenses

El plan de choque se concreta en las comarcas de Tarragona con 4.815.000 euros destinados a mejorar este mismo 2026 hasta 22 líneas interurbanas de autobuses de toda la demarcación. Entre las cuales, destacan las que unen las principales ciudades del Camp de Tarragona (Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Vila-seca, etc.), pero también con las comarcas vecinas (Montblanc, El Vendrell, principalmente). Las mejoras también se aplicarán en las líneas que conectan el Camp con las Terres de l'Ebre (Tortosa, Amposta, Ulldecona, Alcanar, etc.), así como estos ámbitos con Barcelona o Vilafranca del Penedès.

Desde la delegación del Govern en Tarragona, en la que ha aprovechado una reunión de trabajo prevista anteriormente, el secretario Nadal ha recordado la reciente integración de las Terres de l'Ebre en la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona, así como otras actuaciones de mejora ya anunciadas. Entre las cuales, este 2026 se prevé mejorar la financiación de líneas como Tarragona - Aeroport de Reus y Salou - La Pineda - Tarragona.

La movilidad metropolitana

Nadal también ha mencionado el proceso de creación del Área Metropolitana de Tarragona, que prevé tener competencias en movilidad y transporte público. El secretario ha señalado que, hasta que esta no esté oficialmente constituida a través de una futura ley aprobada por el Parlament de Catalunya, la Generalitat mantendrá las competencias en movilidad, aunque se ha abierto a posibles "pruebas piloto" de algunas líneas tarraconenses que podrían ser traspasadas al ente metropolitano.

"Desde la Generalitat apostamos para potenciar el ATM con la creación del Área Metropolitana de Tarragona, hay que redactar una ley que dé competencias en ámbitos del transporte y las infraestructuras; y esta debe impulsarse desde el territorio", ha dicho Nadal. También ha hecho referencia al elemento que revolucionará la movilidad del Camp, el tranvía, como "la columna vertebral del territorio".

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El secretario ha aprovechado por reivindicar el anuncio de la ampliación por seis años más de las concesiones de bus interurbano de toda Catalunya. Este, que también ha llegado hoy en forma de acuerdo de Govern, alargará los permisos hasta el año 2034 (ahora caducaban en 2028) y apostará por la descarbonización de las flotas de las empresas privadas que presten el servicio público.