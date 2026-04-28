Alumnos de un instituto de Valls protestan porque los profesores han dejado de hacer actividades no académicas

La mayoría de los alumnos de 4º de la ESO del Institut Narcís Oller de Valls hace dos días que no entran en sus clases y se concentran a la puerta del centro para protestar por la decisión del profesorado de dejar de organizar actividades no académicas. Este martes, unos ochenta jóvenes protestan por la huelga de celo aprobada por más del 80% del claustro del instituto, que se ha impulsado desde el colectivo docente en diferentes puntos de Catalunya como una de las acciones para reclamar en la Generalitat mejores condiciones laborales y salariales. Con pintadas y carteles, los estudiantes cargan contra la dirección del centro, que a su vez cree que el detonante es que este año los docentes no organizarán la fiesta de graduación, si bien la pueden hacer las familias.

El primer día de la protesta, este lunes, el número de alumnos movilizados fue superior y englobaban más cursos. Este martes pero, muchos de los estudiantes han vuelto a las aulas. Según ha explicado a la ACN el director del instituto, Andreu Dexeus, a excepción de 4º de ESO, se ha dado clase con total normalidad entre el conjunto de los 1.100 alumnos. Además, ha enfatizado que a pesar de la huelga de celo, los estudiantes de 3º de ESO han ido de excursión a Barcelona y que todas las actividades no académicas que ya estaban planificadas con anterioridad, se harán.

En un comunicado publicado en redes sociales, los estudiantes apoyan las reivindicaciones del profesorado pero consideran que la huelga de celo les perjudica más a ellos que no al Departamento. "Somos conscientes de la necesidad de esta lucha pero la huelga de celo es una decisión que impacta principalmente en los estudiantes, mientras que tiene una repercusión limitada sobre la administración responsable", han expresado. "Creemos que cuando el equipo directivo decide emprender una medida de presión que genera este desacuerdo generalizado en el alumnado, es imprescindible abrir un espacio para que se pueda tener en cuenta nuestra opinión", han añadido.

Por todo ello, en el comunicado han reclamado "un espacio de diálogo" con el profesorado. En la puerta del centro, carteles a favor de la educación pública pero también otras como "directiva dimisión", "no somos vuestro escudo", "no somos moneda de cambio" o "el alumnado no tendría que ser quién asuma las consecuencias de un conflicto que no ha generado".

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Dexeus ha subrayado que la decisión de los docentes fue aprobada con más de un 80% del claustro. "Algunas familias entienden la huelga de celo como una huelga al alumnado cuando en ningún caso es esto. Entiendo que todas las decisiones que se toman afectan a los alumnos, es inevitable y nos sabe mal. Pero creo que no se han entendido las demandas y no han puesto en valor lo que se ha hecho hasta ahora", ha remarcado. A la vez, ha alertado que la concentración no es una huelga de alumnos, puesto que no ha sido convocada por ningún sindicato.