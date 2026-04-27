Vandellòs II realiza la primera prueba con ES-Alert para mejorar la respuesta ante emergencias nucleares

El área de influencia de la central nuclear de Vandellòs II ha realizo este lunes la primera prueba del sistema de ES-Alert a la población como medida de protección en caso de emergencia nuclear. Se trata del primer simulacro de esta naturaleza que se realiza en Catalunya, en el marco de otras pruebas realizadas por Protección Civil en las centrales nucleares del Estado. Desde la subdelegación del Gobierno en Tarragona se ha realizado una primera valoración positiva del envío y se ha explicado que ahora se está a la espera de recibir el informe de la empresa de telecomunicaciones para conseguir los detalles.

Ha sido la Subdelegación estatal la encargada de enviar los mensajes ES-Alert a la población de los municipios que se encuentran en el plan de emergencia nuclear del radio de Vandellòs II. Estos son cinco municipios de tres comarcas tarraconenses: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Pratdip, l'Ametlla de Mar y Tivissa, y estos concentran una población de cerca de 32.000 personas. El mensaje, que se enviaba a un radio de 10 kilómetros desde la planta nuclear, también ha llegado a otros pueblos.

La prueba se ha iniciado a las 11:12 horas, con el envío del mensaje a la población que se encontraba en el radio de 10 kilómetros de la central, considerado el área de influencia de Vandellòs II. El mensaje, redactado en castellano, advertía de la prueba de cobertura y que no era necesario realizar ninguna acción. Unos minutos después también se ha enviado el mensaje en catalán. Este se ha enviado desde el Centre estatal de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM), a partir de la solicitud de la subdelegación del Gobierno en Tarragona.

Detección de zonas oscuras

De forma paralela, la población también ha recibido un cuestionario para poder explicar si ha funcionado todo correctamente o si ha habido deficiencias. En la primera comparecencia de valoración tras el simulacro, la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, ha explicado que se trataba de una "prueba de cobertura para ver dónde llegaban los mensajes en caso de emergencia nuclear", y ha concretado que en los próximos días esperan recibir el informe de las empresas de telecomunicaciones para comprobar la cobertura real, así como las valoraciones a través de los cuestionarios.

Esto permitirá indicar si existen las conocidas como "zonas oscuras", en las que los mensajes de alerta a la población no llegan. Romero ha revelado que, una vez tengan los resultados y realicen las conclusiones, si hace falta, "se aplicarán medidas" para mejorar la cobertura de hipotéticas emergencias. También ha anunciado que la subdelegación, junto a los Ayuntamientos implicados, está preparando un simulacro para dar a conocer a la población las medidas a aplicar en caso de una emergencia nuclear real, pero no ha concretado la fecha.

Desde Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), municipio que acoge la central nuclear activa, la alcaldesa Assumpció Castellví ha hecho una valoración "muy positiva", ya que pruebas como esta les ayudan a detectar los "puntos oscuros" de cobertura en el municipio, algunos de los cuales se conocieron precisamente con el apagón de hace un año. Castellví también ha reclamado, en declaraciones recogidas por la ACN, que estos simulacros se realicen "más habitualmente" y que "se explique a la población cómo debería actuar" en caso de accidente radiológico.

Esta misma prueba se repetirá este miércoles, 29 de abril, en los municipios del área de influencia de la central de Ascó, en la Ribera d'Ebre. Se realiza dentro de una serie de simulacros con ES-Alert en las distintas áreas de nivel I de las centrales nucleares españolas: ya lo ha hecho Guadalajara y también se hará en Burgos, Cáceres y Valencia, alcanzando un total de 61 municipios y más de 75.000 habitantes.