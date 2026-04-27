El próximo puente festivo en Tarragona y un superpuente antes de las vacaciones solo para algunos

Tras dejar la Semana Santa atrás, muchos trabajadores ya piensan en los próximos días festivos entre semana antes de la llegada de las vacaciones de verano. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Catalunya aún marca dos jornadas no laborables de las que también disfrutará la ciudad de Tarragona.

Estos puentes festivos harán la espera hasta las vacaciones más fácil, aún más si se pueden sumar unos días libres a la jornada festiva. Además, si esos festivos coinciden con un buen clima, se podría hablar de un puente de verano previo a la llegada de la estación.

Festivo esta semana

La espera para el primero de estos festivos ya ha terminado, pues llega este viernes 1 de mayo, haciendo una semana más corta para la mayoría de trabajadores.

Esta jornada es festiva en toda España, y celebra el Día del Trabajador.

En consecuencia, muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo. Además, el lunes 4 de mayo es una jornada de libre disposición para la mayoría de centros educativos de Tarragona aprobada por el Consell Escolar Municipal. Por lo tanto, la mejor opción sería pedirse este día libre y formar un puente de cuatro jornadas. Aunque otra opción es solicitar el jueves 30 de abril.

El 1 de mayo conmemora los logros del movimiento obrero y los derechos laborales. Su origen se remonta a lo ocurrido en Estados Unidos a partir de una huelga sindicalista en Chicago (Illinois) en 1886.

Posible superpuente

Tras el Día del Trabajador, en Tarragona ya no quedan festivos durante el mes. Sin embargo, hay otras localidades catalanas que sí disfrutarán de otro día festivo en mayo, concretamente el lunes 25 por la Segunda Pascua. En el buscador online de fiestas generales y locales que proporciona la Generalitat de Catalunya se puede consultar que municipios son.

Con esto, para el siguiente día libre entre semana en la ciudad tarraconense hay que esperar hasta Sant Joan, el 24 de junio.

Pero para algunos trabajadores esperar tendrá su recompensa, pues quienes puedan solicitar días libres podrían organizarse para tener un superpuente de cinco días de fiesta. Ya que, este año la festividad de Sant Joan cae en miércoles, y eligiendo el lunes 22 y el martes 23 de junio, o el jueves 25 y viernes 26 de junio, se sumarían el día 24 no laborable y el fin de semana.

Sant Joan coincide aproximadamente con el solsticio de verano, que marca el día más largo y la noche más corta y conmemora el nacimiento de San Juan Bautista.