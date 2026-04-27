La línea R13 de Rodalies estará 2 meses sin servicio entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons por obras

Renfe ha informado de que unas obras de mejora en la infraestructura ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons dejarán sin servicio la línea R13 de Rodalies durante dos meses. En concreto, los trabajos se llevarán a cabo entre el 4 de mayo y el 6 de julio, según ha detallado la compañía.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera. Además, mientras duren las obras, los trenes de la R13 se desviarán por Reus, siguiendo el mismo recorrido que la línea R14.

Por otro lado, de forma previa, los días 1 y 2 de mayo, Adif ejecutará otras actuaciones de mejora entre La Plana-Picamoixons y Reus. Estas intervenciones afectarán a los trenes de las líneas R14 y RT1 y obligarán a establecer también un servicio alternativo por carretera entre La Plana-Picamoixons y Tarragona.

Estas obras se suman a una situación ya complicada en las comarcas de Tarragona desde hace meses: por una parte, las obras en los túneles del Garraf afectan a la movilidad de todos los usuarios del sur que se dirigen a Barcelona. Y, por otra parte, la línea R15 de Rodalies Regionals, que da servicio a las comarcas del Baix Camp, el Priorat y la Ribera d'Ebre, todavía no tiene fecha de reapertura tras más de tres meses cerrada por problemas en la infraestructura.